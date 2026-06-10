Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi i el president rebutja "lliçons" del PP

MADRID 10 juny (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat durament contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, pel cas Leire Díez i li ha demanat que dimiteixi i doni la paraula als espanyols a les urnes. Per la seva banda, el cap de l'executiu ha rebutjat "lliçons" del PP per la seva "corrupció" en casos com la Kitchen, la Gürtel o la Púnica.
En la sessió de control del Congrés dels Diputats, Feijóo ha identificat el president espanyol amb les sigles P.S. que apareix en les agendes de l'exmilitant socialista Leire Díez. "Senyor P.S., si ho sabia tot, si ho sabia tot haurà de dimitir per corrupció, i si no ho sabia, haurà de dimitir per incompetent", ha etzibat.
El cap de l'oposició ha acusat Sánchez de practicar "delinqüència d'estat" en tapar els "12 sumaris, 17 delictes i gairebé un centenar d'imputats" dels casos de corrupció que afecten el PSOE, el Govern central i la seva família.
Feijóo ha afirmat que la "gestapo" del PSOE de Sánchez "no serà recordada per la seva expertesa ni pels seus èxits però els tribunals, els jutges, la Fiscalia Anticorrupció, la UDEF i la Guàrdia Civil sí que seran respectats" per l'Espanya "decent i democràtica".
"Per això li pregunto: fins quan estirarà aquestes escombraries abans de donar la paraula als espanyols?", l'ha interpel·lat. De fet, ha assenyalat que aquestes eleccions anticipades és el que proposa la cambra baixa, "la majoria, fins i tot dels grups que han donat suport" a Sánchez en la investidura. A parer seu, el president "està ignorant el poder legislatiu perquè tem el poder judicial".
SÁNCHEZ DENUNCIA L'"OPOSICIÓ TRAMPOSA" DEL PP
En la rèplica, el president espanyol ha afirmat que ell assumeix els seus errors però no el "grau d'hipocresia" del partit de la Púnica, la Gurtel, la Kitchen o la "policia patriòtica". És més, ha dit que no acceptarà "lliçons" del "partit de Marcial Dorado", en al·lusió a la foto de Feijóo amb aquell narcotraficant en un vaixell. "De lliçons, cap", ha traslladat als escons del Grup Popular.
Després de denunciar l'"oposició tramposa" del PP, el cap de l'executiu ha acusat els populars de donar "lliçons de democràcia" però no assumir "el resultat de les eleccions". "Donen lliçons de legitimitat i tapen la corrupció", ha afegit.
A més, ha criticat que el PP fa vuit anys que demana eleccions, ha recordat que la Constitució fixa quatre anys de mandat i ha assegurat que el poble espanyol va parlar el juliol del 2023, "fa menys de tres anys", i que continuaran governant fins al 2027.
"Si el problema no és que el poble no tingui veu, que en té. El problema és que vostè no té veu pròpia. Vostè és la veu dels seus amos i jo ja sé que som incòmodes en aquest govern als seus amos, per a aquells que veuen malament que s'apugi el salari mínim interprofessional, que es revalorin les pensions, que s'enforteixi l'estat del benestar, que s'aprovin lleis que beneficien la convivència territorial", ha reblat.