Feijóo demana a Sánchez el desplegament de l'Armada a Ceuta

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat a Pedro Sánchez que desplegui l'Armada a Ceuta, convoqui l'ambaixadora del Marroc i cridi a consultes l'ambaixador espanyol a Rabat.
Així ho ha demanat el màxim dirigent popular aquest divendres en un missatge a X, recollit per Europa Press, en el qual ha advertit que "diverses invasions marroquines en aigües espanyoles no són un fet puntual, sinó una agressió reiterada que exigeix una resposta ferma".
Després de saber-se que el Marroc va enviar el seu millor vaixell de guerra a les aigües territorials de Ceuta durant la invasió dels més de 80.000 immigrants els dies 30 i 31 de juliol, el diari 'ABC' ha publicat aquest divendres que un patruller marroquí les va tornar a envair després de la visita dels reis Felip VI i Letícia i que s'hi va estar durant set hores fins que es va enviar un patruller de la Guàrdia Civil.
El president del PP descarta que la presència d'aquests vaixells marroquins en aigües espanyoles no són un fet puntual com defensa el Govern central i exigeix una "resposta ferma" en la qual reclama el desplegament de l'Armada a la zona.
A més a més, considera necessari convocar l'ambaixadora del Marroc, cridar a consultes l'ambaixador espanyol a Rabat i demanar explicacions a les autoritats marroquines al màxim nivell.
Així mateix, exigeix al Govern central que informi "immediatament els espanyols de què està passant" i conclou el seu comentari afegint: "Espanya no es ven. Espanya es defensa".