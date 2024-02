Feijóo demana atendre els espanyols sense antecedents penals i Sánchez l'acusa d'oposició tòxica

El cap de l'executiu espanyol destaca que l'economia va "com una moto"

MADRID, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat aquest dimecres contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, "perquè viu obsessionat" amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont mentre desatén els espanyols "sense antecedents penals" i l'ha avisat que la llei d'amnistia el farà "caure". No obstant això, Sánchez ha tret pit de la seva gestió tant econòmica com a Catalunya.

Durant la primera sessió de control al Govern central en el ple del Congrés d'aquest any, Sánchez ha criticat que el PP torni a atacar el seu executiu dient que "Espanya es trenca" i "Espanya s'enfonsa" quan "la realitat és completament diferent".

"La realitat és que l'únic partit que incompleix la Constitució aquí és el PP. La realitat és que Catalunya avui està infinitament millor que l'any 2017. I la realitat és que l'economia espanyola va com una moto", ha exclamat Sánchez entre aplaudiments.

"VIU OBSESSIONAT AMB LES NOTÍCIES QUE LI ARRIBEN DE WATERLOO"

Feijóo ha arrencat la seva intervenció adreçant-se als diputats de Junts i recordant a Sánchez que, tot i que la pregunta anava dirigida a ell, sabia "perfectament qui mana en aquesta cambra". "Ara que tothom sap que vostè sense Puigdemont no és ningú, ja veig que ja no riu com reia a la tardor, és conscient realment de la realitat del seu govern?", ha interpel·lat.

En aquest sentit, ha denunciat que Sánchez fa "sis mesos que es dedica en cos i ànima" a l'amnistia i l'ha avisat que "quatre anys així són insostenibles" i "no hi ha qui els aguanti". "Ni tan sols vostè, expert en descomposició del govern", ha dit al cap de l'executiu.

Segons Fejióo, Sánchez "viu obsessionat amb les notícies que li arriben de Waterloo" mentre "l'Espanya real se sent desatesa", en al·lusió al problema de la sequera, la immigració o l'increment dels impostos.

"Senyor Sánchez, els espanyols, sense antecedents penals, també requereixen l'atenció del govern. Governi per als qui li paguen el sou i no per als qui l'han posat a La Moncloa", li ha sol·licitat.

RETREU QUE ESTIGUI "CENTRAT A CANVIAR ELS CRITERIS DE LA FISCALIA"

El president del PP també ha criticat que aquests dies el Govern central estigui "massa centrat a canviar els criteris de la Fiscalia", l'endemà que els fiscals del Suprem han imposat el seu criteri i han optat per investigar Puigdemont per presumpte terrorisme.

Feijóo ha ressaltat que l'executiu el que hauria de fer és "escoltar l'agricultura" perquè "no aguanta el dogmatisme ambiental del seu govern". A parer seu, el problema dels pagesos "no només és a Brussel·les" sinó "als escons" del seu propi gabinet de ministres.

En aquest punt, Feijóo ha retret que digui als pagesos que "malgasten l'aigua", que "la PAC és una meravella", "que no es pot abaixar l'IVA a la carn, al peix o a les conserves", "que el llop requereix més protecció que els caps de bestiar" o que "no mengin vedella".

SÁNCHEZ PRESUMEIX DE LA SEVA GESTIÓ ECONÒMICA I A CATALUNYA

Com que Feijóo va confondre dilluns passat el metà amb el metanol durant la seva visita en una explotació agrària a Lalín (Pontevedra), Sánchez n'ha fet befa quan ha assegurat que "s'ha descobert com un expert en química orgànica". "Li recordaré que un dels principals usos del metanol és el dissolvent. I potser d'aquí els vingui a vostès la falta d'arguments durant tots aquests anys", ha emfatitzat.

En aquest sentit, ha recalcat que el PP fa cinc anys i mig que diu que Espanya "s'humilia" i "es trenca" però la realitat és "completament diferent", i ha tret pit de la seva gestió al capdavant de l'executiu, tant a Catalunya com en matèria econòmica. Així, ha destacat que l'economia espanyola "creix 5 vegades més que la zona euro i té 21 milions de persones treballant. Aquesta és la realitat".

També ha subratllat que la situació a Catalunya està "infinitament millor" que el 2017. "O s'entén el pluralisme polític i la diversitat territorial d'Espanya o no s'entén Espanya, que és el que els passa a vostès", ha etzibat Sánchez als escons del Grup Popular.