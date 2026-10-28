Feijóo demana saber quines mesures es van prendre després d'Adamuz

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dijous que els ciutadans tenen dret a saber en quin "estat es troben les vies i els sistemes de seguretat" a Espanya després del xoc de dos trens a Toledo, que ha causat almenys 68 morts. Per això, ha demanat saber quines mesures s'han adoptat des de l'accident d'Adamuz (Còrdova) el passat mes de gener i ha reclamat una "revisió completa i independent" de tota la xarxa ferroviària, a més d'una investigació del Govern central i una altra judicial.
"És imprescindible una investigació governamental immediata i una altra judicial, amb tots els mitjans i sense interferències", ha declarat Feijóo en una declaració institucional a la seu del PP, en la qual ha traslladat el seu condol als familiars de les víctimes. De moment hi ha almenys 68 morts i desenes de ferits després del xoc d'un AVE contra un Iryo al terme municipal de Yébenes (Toledo).
Feijóo ha admès que avui no és el dia de "discutir sobre les responsabilitats polítiques", però ha subratllat que cal donar seguretat als espanyols. "Espanya té dret a saber què està passant amb les seves infraestructures, en quin estat es troben les vies i els sistemes de seguretat, quins advertiments es van rebre des d'Adamuz i quines mesures es van adoptar", ha dit, després d'afegir que els ciutadans també "tenen dret a una revisió completa i independent de tota la xarxa".
Feijóo ha assenyalat que el PP --que ha suspès la seva agenda de campanya-- aquesta tarda a les 20.00 hores anirà als ajuntaments d'Espanya a donar suport al minut de silenci que ha convocat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies "amb dolor, amb solidaritat i amb exigència". "I jo el primer. Desitjo que els ferits evolucionin favorablement i que les víctimes descansin en pau", ha finalitzat.