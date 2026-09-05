Feijóo demana a Robles que deixi comparèixer a la directora del CNI a Comissió per saber "la veritat" de Ceuta

Carlos Luján - Europa Press
GETAFE (MADRID), 5 (EUROPA PRESS)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest dissabte a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que "deixi" comparèixer a la directora general del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro, perquè els espanyols tenen "dret a conèixer la veritat" sobre l'ocorregut a Ceuta després de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol.
"Portem des de principis d'agost sol·licitant la compareixença de la directora del CNI en la Comissió de Secrets Oficials. Jo li dic a la ministra de Defensa des d'aquí: deixa comparèixer a la directora del CNI a la Comissió de Secrets Oficials perquè si ho segueixes impedint, encara que no li aplaudeixis, ets igual que Pedro Sánchez", ha demandat Feijóo en un acte en el municipi madrileny de Getafe junt amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El president del PP ha insistit que el Govern ha de donar llum verda a aquesta compareixença de la directora del CNI. "Deixa que ens expliquin la veritat en el format del secret", ha dit, per afegir que l'Executiu no hauria de "impedir" que Espanya "sàpiga la veritat del que ha passat".
Feijóo ha afirmat que el Govern de Sánchez és "hostil amb els envaïts i dòcil amb els invasors", i també és "dur" amb els milions d'espanyols que es van manifestar als carrers dimecres passat i "tou amb les màfies que porten a milers de persones a morir al mar".