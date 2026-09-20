Feijóo demana revisar com es concedeix, es manté i "es pot perdre" la nacionalitat

DAVID OLLER - EUROPA PRESS
BADALONA (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que si arriba al Govern espanyol revisarà com es concedeix, com es manté i "com es pot perdre" la nacionalitat espanyola, cosa que considera justa i raonable perquè els ciutadans han de ser iguals davant de la llei.
Així ho ha dit en un acte del PP de Catalunya aquest diumenge al parc Turó Caritg de Badalona (Barcelona), amb el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol.
Ha defensat una política migratòria ordenada, i ser exigent amb els nascuts a Espanya i amb els qui hi van per viure: "Si a algú li molesta que li retirem la nacionalitat a un condemnat per pertànyer a una banda criminal o a una banda armada, que m'ho expliqui. Si a algú li molesta que retirem la nacionalitat a un assassí, que ens ho expliqui".