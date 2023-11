Feijóo demana "respecte i exemplaritat" en protestes contra pactes de Sánchez, a qui culpa de generar "malestar social"

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit aquest dimarts "respecte i exemplaritat" a les protestes contra els pactes del PSOE amb els independentistes catalans i la llei d'amnistia, alhora que ha culpat el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, de provocar un "malestar social" entre la ciutadania.

Al seu judici, les protestes han de "partir del respecte i exemplaritat que va faltar sempre al PSOE i els seus socis". "No som com ells. Ni com la minoria que actua igual", ha defensat Feijóo en un missatge publicat a la xarxa social X recollit per Europa Press, en el que ha emplaçat a recolzar les manifestacions que el PP ha convocat diumenge que ve 12 de novembre a les places de tota Espanya.

En aquest sentit, el portaveu del PP, Borja Sémper, va assegurar aquest dimarts que el PP vol canalitzar la "indignació" ciutadana contra l'amnistia, però ha subratllat que ho farà a través de protestes "cíviques", "ordenades" i "serenes". Al seu parer, això és "el més eficaç per respondre d'una manera democràtica a l'atropellament" que està impulsant el Govern espanyol i els seus socis.

Més de 7.000 persones, segons dades de Delegació del Govern espanyol, s'han congregat per segon dia consecutiu al carrer Ferraz, on se situa la seu nacional del PSOE, amb un fort cordó policial d'efectius de la UIP i llançant proclames contra el Govern central pels seus pactes amb els independentistes i la llei d'amnistia. Les concentracions s'han repetit per altres ciutats espanyoles i han comptat amb el suport exprés de Vox.