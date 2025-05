Feijóo demana "rebel·lar-se" el 8 de juny contra la "destrucció" de Sánchez: "Espanya mai ha tingut un govern tan feble"

ZARAGOZA 31 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a la societat "rebel·lar-se" el pròxim 8 de juny a la concentració convocada per protestar contra el govern de Pedro Sánchez, al qual acusa de "destruir" els valors democràtics.

"Sánchez i els seus pretenen que callem per aconseguir tot el que volen del conjunt de l'Estat. Que se n'oblidin, d'això. Espanya mai ha tingut un govern tan feble ni un president tan envoltat de corrupció. Mai ha estat tan necessari un canvi a Espanya ni tan necessari despertar la consciència col·lectiva del nostre país. Cal restituir els valors, la moral i la decència en la política. Cal reconstruir tot el que Sánchez ha destruït i ho farem", ha afirmat Feijóo aquest dissabte, en un acte a Saragossa juntament amb el president del PP d'Aragó, Jorge Azcón, l'alcaldessa de la ciutat, Natalia Chueca, i el president provincial del PP de Saragossa, Ramón Celma.

Feijóo ha lamentat que Espanya assumeixi com a "normal" el que passa en els últims temps i, per exemple, ha qualificat d'"involució democràtica" que l'executiu investigui les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. "Això és exactament una involució democràtica com no n'hi ha hagut a Espanya des de fa més de 45 anys. Amics, jo us dic que això no pot aguantar més. Això no hi ha país que ho resisteixi", ha recalcat.

Per això, ha assegurat que la societat s'ha de "rebel·lar" davant d'aquestes situacions perquè "aquest país està assumint com a normal el que està passant" i reclama alçar la veu com a "obligació democràtica".

"Tanta degradació, de tantes maneres, en tantes trames, amb punts protagonistes, no es digerirà sense resposta. No es pot digerir que aquest país assumeixi com a normal el que està passat. Això no és normal. Hem de rebel·lar-nos davant d'això. Tenim com a obligació democràtica, sense exagerar ni una mica, descriure la realitat", ha assegurat.

En aquest sentit, ha assenyalat que si callés davant del que passa a Espanya, incompliria la seva obligació. "Si mirés per a un altre costat amb els escàndols continuats i amb la màfia que hi ha darrere, destruint les institucions de l'Estat, incompliríem la nostra obligació", ha admès.

Feijóo ha assenyalat que la concentració del pròxim 8 de juny és "per tots aquells que estan farts de la degradació i volen un canvi de debò" i ha repetit el lema de la cita: 'No volem màfia, volem democràcia'. "Nosaltres organitzem i convoquem la manifestació, però en retirem les nostres sigles. Ens juguem molt més que un partit polític. Aquest govern és passat i els polítics que representen al passat perden les eleccions", ha emfatitzat.

"No guanyarem només perquè aquest govern mereix perdre. Això seria l'opció fàcil. Esperar i, com ho fan tan malament, ja ens tocarà. No, no volem esperar el torn de governar sobre les cendres del Partit Socialista com hem hagut de fer sempre. Jo vull merèixer la confiança dels espanyols", ha destacat.

Durant la seva intervenció, ha recordat que Aznar i Rajoy participaran en la protesta de juny i també algunes de les principals línies del "decàleg del canvi" que ha presentat aquesta setmana, com la revisió de les 97 pujades d'impostos del Govern central o l'exclusió del SMI de l'impost de la renda.

"És la recepta d'un partit que sap gestionar. Cada vegada que hi ha hagut un problema a Espanya, ha governat el PP. Ara hi ha tants problemes que no sabem per on començar. Però us asseguro que tenim molt clara quina és la nostra obligació", ha sentenciat.

"ENS OCULTEN EL PERQUÈ DE L'APAGADA"

Així mateix, Feijóo ha retret al Govern central la seva falta de "paraula, rumb i agenda" i ha criticat que l'objectiu de l'executiu és "tapar l'escàndol d'avui amb l'escàndol de demà". "Espanya no pot esperar res, absolutament res", ha lamentat.

També ha afirmat que Sánchez té "més reunits imputats que membres del govern" i ha recordat que s'ha complert un mes de l'apagada del que encara se'n desconeixen les causes. "Tenim una vergonya internacional, la quarta economia de l'euro es queda sense llum, sense comunicacions durant un dia i un mes després no sabem el perquè. Perquè ens estan ocultant el perquè", ha assegurat.