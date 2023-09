Feijóo demana al PSOE "recapacitar" davant el "xantatge" de Puigdemont

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha cridat aquest dimecres el govern en funcions i els socialistes a "recapacitar" davant el "xantatge" de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per fer costat a la investidura i ha defensat mantenir "una altra vegada" un contacte amb el PSOE abans del debat d'investidura.

"En política no s'hi val tot. No es pot acceptar tot per ser president del Govern d'Espanya. No es pot acceptar la fallida de l'Estat", ha declarat Feijóo en una roda de premsa a Santa Cruz de Tenerife al costat del president del Govern de les Canàries, Fernando Clavijo, dins la ronda de contactes que el PP celebra abans del debat d'investidura previst per als dies 26 i 27 de setembre.

Feijóo ha recalcat que és "inacceptable" acceptar una amnistia prèvia a la investidura i un referèndum perquè és "il·legal", de la mateixa manera que troba "inacceptable finançar l'independentisme a Espanya".

LA TERCERA VIA DELS PACTES D'ESTAT

El líder del PP ha assegurat que el fet que Sánchez, que ha "perdut les eleccions", estigui "disposat a qualsevol cosa per ser president del govern no s'ho mereix el poble espanyol". Per això, ha fet una crida als socialistes a "recapacitar".

"En aquest moment no hem de decidir entre acceptar el xantatge o noves eleccions, tenim una tercera via, que són els pactes constitucionals entre els partits constitucionalistes i aquesta és la via que vol la majoria", ha manifestat, per afegir que han de buscar "un encaix al problema territorial de Catalunya" però dins la legalitat.

Feijóo ha destacat el fet que Vox, la tercera força, no s'oposi a un "gran acord" del PP i el PSOE per "tirar Espanya endavant".

"Prefereixo el sí d'11 milions de ciutadans al sí de quatre diputats. I prefereixo no ser president del govern abans que ser un president sotmès a un xantatge que dura el que durarà la legislatura", ha manifestat.

Per això, ha dit que desitja que, abans de la investidura fixada per a finals de mes, el PP pugui "mantenir una altra vegada algun contacte amb el PSOE per intentar que entre tots" busquin "solucions als problemes d'Espanya".