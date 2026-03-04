Feijóo demana preservar la relació amb els EUA i acusa Sánchez d'anar "contra la seguretat" d'Espanya

David de Haro - Europa Press
BILBAO 4 març (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'"avenir-se amb el règim iranià" com va fer amb Veneçuela, i ha instat a preservar la relació amb els Estats Units (EUA) i ha advertit del risc d'"aïllament" d'Espanya i ha assegurat que el president "utilitza les seves necessitats polítiques per anar contra la seguretat" del país. "Avui Espanya és menys segura", ha assegurat.
Feijóo, que ha participat en l'esmorzar informatiu Fórum Europa- Tribuna Euskadi a Bilbao, presentat pel president del PP al País Basc, Javier de Andrés, s'ha referit a la declaració institucional de Sánchez en què ha recuperat el 'No a la guerra' arran de l'atac dels EUA i Israel a l'Iran, i ha dit que no té por de "represàlies" després que Donald Trump anunciés que trenca les relacions comercials amb Espanya.
El líder del PP ha assegurat que "el règim iranià massacra els seus ciutadans, vol aconseguir l'armament nuclear, finança el terror i desestabilitza la regió". "Jo crec que cap demòcrata pot negar aquesta realitat. Per tant, com menys tirans hi hagi al món, millor", ha dit.
Feijóo ha destacat que "la política exterior ha d'estar per sobre dels interessos partidistes i del posicionament ideològic del president de govern de torn". "La política exterior espanyola ha de defensar els interessos generals d'Espanya, i Espanya s'ha de situar al costat dels seus aliats perquè, si no ens situem amb els nostres aliats, el que passa és que ens quedem sense marc operatiu", ha assegurat.
També ha advertit que "no es pot confondre els espanyols amb el govern feble que té Espanya". "Demano als socis, als socis europeus i a l'administració nord-americana que no confonguin el govern en precari que té actualment la nació espanyola amb el conjunt dels 50 milions de ciutadans que vivim a Espanya", ha apuntat.
"NO ENS PODEM QUEDAR SOLS"
Per això, ha dit que la posició del PP és "molt clara". "No ens podem quedar sols, no ens podem quedar aïllats, i el senyor Sánchez no pot utilitzar les seves necessitats polítiques per anar contra la seguretat d'Espanya, contra l'estabilitat d'Espanya i contra el posicionament d'Espanya al món. I malauradament ho està fent", ha indicat.
En la seva opinió, Sánchez pretén "prendre vots a l'esquerra més radical espanyola". "Això és el contrari d'una política internacional seriosa i una política internacional sòlida. Espanya està més aïllada internacionalment que mai. Avui Espanya no és un soci fiable, no només amb els EUA, sinó dins la Unió Europea. I avui Espanya no compta quan cal establir posicionaments estratègics", ha insistit.
Així, ha lamentat "profundament que s'utilitzi la política exterior espanyola per defensar els interessos polítics d'un govern en precari". "Estem perdent seguretat, estabilitat i un posicionament dins els països democràtics de la UE. Avui Espanya és menys segura, és menys estable i té menys protagonisme en la política exterior europea i mundial. Això és al que ens porta a aquesta irresponsabilitat", ha avisat.