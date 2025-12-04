Feijóo demana al Govern central "prendre's seriosament" la crisi de la PPA

Andrés Rodríguez - Europa Press
DON BENITO (BADAJOZ), 4 (EUROPA PRESS)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dijous que espera que es resolgui "tan aviat com sigui possible" la crisi de la pesta porcina i ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez "prendre-s'ho seriosament" i fer cas a la gent del camp. A més, ha reclamat ajuts immediats, coordinació amb les comunitats autònomes i activació de tots els instruments per protegir les exportacions.
"Espero que es resolgui amb celeritat i que no arribi a Extremadura. Extremadura és sinònim de qualitat. El porcí extremeny és un dels millors del món", ha declarat Feijóo als mitjans a Don Benito (Badajoz), abans d'assistir a un dinar-míting amb la presidenta extremenya i candidata a la reelecció, María Guardiola.
Feijóo ha recordat que dimecres es va reunir a la seu del PP amb una vintena d'associacions agràries, distribuïdors, i indústria per analitzar la crisi de la pesta en senglars i ha defensat el consum de la carn de porcí perquè "és absolutament segura des del punt de vista sanitari".
El president del PP ha admès que existeix un problema amb la sobrepoblació de senglars que suposa un risc per a la sanitat animal i ha criticat "la ideologia en contra del camp, en contra de la gent que viu des de fa segles i dècades al camp". A parer seu, cal fer cas a la gent del camp i no mirar amb "legislació d'urbanita" problemes que els que viuen al camp "han detectat fa molt temps".
Per tot això, ha confiat que aquesta crisi es resolgui ràpid i que "aquest brot quedi circumval·lat als llocs on s'ha produït". "Esperem que aquesta crisi es resolgui com més aviat millor i que tots quedem tranquils, perquè produïm un valor de 25.000 milions en porcí, dels quals 9.000 exportem i Espanya és una de les grans potències en aquest camp", ha destacat.