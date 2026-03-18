Feijóo demana evitar un altre decret òmnibus amb la crisi de l'Iran

MADRID 18 març (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aconsellat aquest dimecres al president espanyol, Pedro Sánchez, que no utilitzi el conflicte de l'Iran per aprovar un altre decret òmnibus i l'ha instat a "copiar" el PP en les mesures per mitigar la pujada dels combustibles. En la seva rèplica durant la sessió de control del Congrés, Sánchez li ha demanat aclarir "si dona suport o no a la guerra de Trump i Israel a l'Iran".
A dos dies que el Consell de Ministres aprovi un paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra, Feijóo ha tornat a acusar Sánchez d'"aprofitar-se" del conflicte i l'ha avisat que cada dia que l'executiu "recapta més", els espanyols "tenen menys".
El president dels populars ha afirmat que ja han passat 20 dies des que va començar la guerra a l'Iran i Pedro Sánchez "no ha fet res" i no té "pressa", però ha ressaltat que els transportistes, pescadors, la indústria o les famílies sí que tenen "pressa".
Dit això, Feijóo ha demanat que deixi d'"esprémer" els espanyols. "L'adverteixo, senyor Sánchez, no se li acudeixi portar les mesures en un decret òmnibus, com va fer amb les pensions. Per una vegada, faci el que és correcte i copiï les mesures que fa dues setmanes ha presentat el PP: abaixi l'IRPF, l'IVA a l'energia, els impostos als carburants, el gasoil professional", i deixi d'esprémer els espanyols", li ha demandat.
El president del PP ha afirmat que "la majoria" dels espanyols no volen la guerra i ha recalcat que el que volen és que Sánchez els deixi "en pau". "Els espanyols volem un govern que no ens menteixi, que no ens robi, que sigui decent, que gestioni, i que serveixi", ha manifestat.
A més a més, Feijóo ha dit que "ja no colen" les "maniobres" ni "cortines de fum" de Sánchez com el seu 'No a la guerra' ni el seu "odi amb H" ni el seu "discurs de la por", en al·lusió a un govern del PP amb Vox. "El que fa por als espanyols és vostè", li ha etzibat.
SÁNCHEZ DEMANA AL PP QUE "RECTIFIQUI"
En el seu torn, Sánchez ha afirmat que l'executiu "sí que assumeix les seves responsabilitats" però el PP "ja s'està posant la bena abans de la ferida". "Ja ens està dient que votarà en contra del reial decret llei per protegir la gent com van fer durant la pandèmia, com han fet durant la guerra comercial, com han fet durant totes les crisis que ha hagut de gestionar aquest govern", ha recriminat.
A més a més, Sánchez ha acusat Feijóo de no aclarir "si dona suport o no a la guerra de Trump i Israel a l'Iran". "No pot vostè encoratjar i fer costat a qui incendia i després queixar-se dels qui provoquen aquest incendi", li ha etzibat, per demanar al PP que "rectifiqui", "no perquè és de savis, sinó perquè és la seva responsabilitat".
Sánchez ha presumit de la resposta del seu govern a crisis "greus", com la pandèmia, la dana o la invasió d'Ucraïna. I sobre l'actual guerra a l'Iran, ha dit que aquest conflicte "hauria d'interpel·lar totes les forces parlamentàries".
A continuació, ha defensat la posició "coherent i consistent" del seu executiu, que "ha estat on ha estat sempre" en "la defensa del dret internacional, de la pau i el 'No a la guerra'" i en "la defensa del multilateralisme i de les Nacions Unides".