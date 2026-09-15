Feijóo demana a Europa protegir la frontera de Ceuta com la d'Ucraïna

Gabriel Luengas - Europa Press
MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dilluns que Europa ha de protegir la frontera sud d'Europa a Ceuta com fa a l'est amb Ucraïna. A més, ha recriminat al president espanyol, Pedro Sánchez, que sostingui que les autoritats marroquines van mantenir una actitud "intel·ligent" en gestionar l'entrada massiva de migrants quan "s'ha violat la integritat territorial" d'Espanya.
"Actuar amb intel·ligència és facilitar que entrin 80.000 persones del Marroc a Ceuta? Això és ser intel·ligent? És evident que el Marroc defensa el Marroc, el PP defensa Espanya, i el president no se sap qui defensa", ha indicat Feijóo en unes declaracions als mitjans a Madrid.
En aquest punt, ha dit que sostenir que "les forces de seguretat marroquines han actuat amb intel·ligència permetent que entrin 80.000 persones i violant la integritat territorial" és una una falta de responsabilitat i "una indolència impròpia d'un primer ministre europeu".
DEMANAR A EUROPA QUE "DEFENSI LA FRONTERA SUD" Respecte a la visita que farà dilluns vinent 21 de setembre a Ceuta --la quarta en aquests gairebé 50 dies--, Feijóo ha assenyalat que vol demanar a Europa que "defensi la seva frontera sud" perquè "és tan important com la frontera est", després de recordar que "tots els països de la Unió Europea" estan amb aquest país "tot i que no forma part de la Unió Europea".
"Ara bé quan hi ha un territori que forma part de la Unió Europea, i que és, per tant, territori europeu, hem de dir als nostres col·legues, amb independència del seu plantejament ideològic, que cal defensar la integritat territorial d'Europa", ha manifestat.
Feijóo ha assenyalat que el PPE és el "primer partit d'Europa" i ha afegit que el fet que el seu president, Manfred Weber, es desplaci a Ceuta evidencia "un compromís del partit" amb la integritat territorial europea.
A parer seu, qualsevol partit amb representació parlamentària hauria d'anar a Ceuta i a Melilla per deixar clar que "les fronteres europees es defensen", que "no són violables" i que "la sobirania de la Unió Europea no està subjecta a negociació".
"No té cap sentit que un partit amb representació parlamentària de la Unió Europea no defensi la integritat territorial d'Europa. Està incomplint les seves obligacions amb els electors", ha advertit.