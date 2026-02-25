Feijóo demana desclassificar els viatges en Falcon i Sánchez pregunta per què li molesta conèixer els papers del 23-F

El líder del PP promet que si arriba a La Moncloa "no passaran ni 45 dies" per conèixer què ha fet Sánchez
MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit aquest dimecres al president espanyol, Pedro Sánchez, que també desclassifiqui els seus viatges en Falcon, les "causes de l'apagada" del passat 28 d'abril, els contractes que "han acabat en comissions" o "els papers del Delcygate". En el seu torn, Sánchez ha preguntat als populars per què els "molesta" conèixer els arxius de l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981 i ha dit que, "en lloc de política per a adults", fan "política per a ultres".
Aquesta picabaralla en la sessió de control al Govern central del Congrés dels Diputats s'ha produït hores abans que aquest dimecres es publiqui la desclassificació dels documents relatius al cop del 23-F dut a terme pel tinent coronel Antonio Tejero.
Feijóo ha dit a Sánchez que, com que "ha apostat per la transparència", l'anima a que "no desisteixi" i "desclassifiqui els pressupostos", "els 184.000 habitatges que diu que ha fet i ningú no sap on són". "Si continua vostè així ens intentarà convèncer que el 23-F el va aturar vostè", ha etzibat al cap de l'executiu.
DESCLASSIFICAR DOCUMENTS PER "DONAR PAPERS A UN MILIÓ D'IRREGULARS"
A més a més, i en relació amb la regularització extraordinària de migrants que ha impulsat l'executiu, Feijóo ha instat Sánchez a també desclassificar "els documents policials que l'adverteixen que donarà papers a un milió d'irregulars". També li ha demanat que faci el mateix per saber "qui va ordenar emportar-se el material de les vies d'Adamuz" després de l'accident ferroviari del passat 18 de gener.
Així mateix, Feijóo ha reclamat desclassificar "les causes de l'apagada" de l'abril de l'any passat, "els contractes que han acabat en comissions", "els papers del Delcygate", "els viatges del seu Falcon a Dominicana, els de Zapatero a Caracas" o "qui va finançar les primàries del PSOE". "No li sembla que també és la seva responsabilitat?", li ha preguntat.
"El 23-F hi havia un president que lluitava contra el terrorisme. Vostè pacta amb ells, els porta a La Moncloa i els excarcera per continuar sent president", ha exclamat, per avisar Sánchez que "cada vegada el voten menys" perquè "ha arrasat amb tot".
A continuació, ha acusat Sánchez de presumir de "neteja" mentre el desborda la corrupció" i de presumir de feminisme mentre "manté" el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska. També li ha retret que tregui pit de la gestió del ministre de Transports, Óscar Puente, "amb 47 morts" en accidents ferroviaris.
Després de criticar a Sánchez que hi hagi "transparència per a tothom" menys per a l'actual executiu, Feijóo ha assegurat que quan arribi a La Moncloa no caldrà esperar "ni 45 dies" perquè els espanyols coneguin què ha fet el president espanyol en aquests vuit anys. "Ja sé que la seva estratègia és deixar Espanya ingovernable, però li sortirà malament. Reconstruirem tot el que vostè ha malmès", ha garantit.
EL PRESIDENT ATACA EL PP AMB L'ALCALDE DE MÓSTOLES I MAZÓN
En el seu torn, el president el Govern central ha qualificat de "desafortunat" el discurs de Feijóo aquest dimecres i ha preguntat als diputats del PP "quin problema hi ha" amb desclassificar els documents del 23-F. "Però per què els molesta que es desclassifiquin els papers de l'intent de cop d'estat del 23-F? Però quin problema hi ha?", ha interpel·lat.
Sánchez ha assenyalat que, com que Feijóo es posa a "donar lliçons", hauria d'aclarir què farà a Móstoles (Madrid) arran de la denúncia d'assetjament d'una exregidora, què farà "amb els 'pocholos'" que a la Comunitat de Madrid "es dediquen a gestionar l'educació dels fills i les filles dels madrilenys o què farà "amb l'empresa Quirón i la sanitat".
És més, el president espanyol ha preguntat a Feijóo què farà amb Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, el qual "han assenyalat" per la seva "grollera negligència", l'endemà que la jutgessa de la dana hagi fet el primer pas per investigar-lo per la seva gestió en la tragèdia. "En lloc de política per a adults, política per a ultres", ha emfatitzat.
SÁNCHEZ: "ME L'IMAGINO DAVANT EL MIRALL LLEGINT"
Sánchez ha fet befa del líder del PP en assegurar que portava la pregunta escrita: "És que me l'imagino davant el mirall llegint i recitant aquest reguitzell de mentides i d'infàmies. És que és a l'única cosa que es dedica, senyor Feijóo, per una cosa que ha de fer vostè a la setmana", ha exclamat.
Després d'afirmar que Espanya "va com mai" i el PP "menteix com sempre", Sánchez ha presumit de la "responsabilitat" del seu govern i ha subratllat que l'any 2025 s'han creat "el triple d'ocupacions a Espanya que als Estats Units". És més, ha dit que des que ell és president del Govern central hi ha "un 25% de joves més treballant".
També ha tret pit de la redistribució del creixement i de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) o de les pensions que hi ha amb el seu govern. "Ja que té tan bona relació amb la gran patronal, digui al senyor Garamendi que s'assegui amb els sindicats i que també augmenti els salaris per als treballadors i treballadores del nostre país", ha demandat a Feijóo.