Feijóo demana suports perquè prosperi una moció de censura contra Sánchez

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest divendres davant Foment del Treball els vots dels "seus" perquè prosperi una moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha al·ludit textualment a Junts i ERC.
En un acte de la patronal catalana encapçalat pel seu president, Josep Sánchez Llibre, el líder popular ha subratllat que no li "falten ganes" de presentar la moció, sinó els vots necessaris per fer-ho.
"En aquesta sala segur que hi ha moltes persones que han votat Junts, no sé si n'hi ha gaires o poques que han votat ERC, però estic convençut que la majoria no comparteixen la deriva econòmica, legislativa, ni tan sols ètica que està seguint el Govern central", ha dit davant els empresaris.
Feijóo, que ha defensat la moció com la via per convocar eleccions, també ha afirmat que, tot i que demani a determinats partits el seu suport per posar fi al govern de Sánchez, hi ha coses que no podrà "oferir".
"Jo no em podré comprometre a coses que no podré complir, ni a més considero oportú complir", i ha assegurat que la majoria dels votants d'aquests partits, a parer seu, estan d'acord amb la política d'habitatge, fiscal, energètica, de seguretat i d'immigració del PP.
"RECUPERAR L'AMBICIÓ"
Acompanyat per la cúpula del PP català, encapçalada pel president del partit, Alejandro Fernández, i el secretari general, Santi Rodríguez, Feijóo s'ha erigit com l'alternativa per a un "canvi de rumb" a Espanya a les urnes davant la decadència a la qual considera que el govern socialista ha portat el país.
"La decadència d'aquest govern ha rebaixat les expectatives de la nació, però jo crec que hem de recuperar l'ambició", ha afegit.
Per tot plegat, ha presentat el que per ell són els tres grans reptes: el risc que a Espanya no valgui la pena treballar; que "una política fiscal abrasiva impossibiliti la vida" als treballadors i les empreses, i de l'extinció de la classe mitjana.
INSEGURETAT A BARCELONA
Així mateix, també ha abordat els que considera els principals problemes de la ciutadania: l'habitatge, el preu de compra, el "descontrol migratori" i la inseguretat.
Feijóo ha defensat que la seva "obligació" és conèixer els problemes i buscar solucions, i que per això el PP ha presentat propostes al Senat que, ha criticat, s'han bloquejat al Congrés posteriorment, com la llei del sòl o baixades d'impostos en habitatge.
"A Barcelona hi ha un delicte cada tres minuts, Barcelona és una de les ciutats més insegures d'Europa. Denunciar això no és una irresponsabilitat, si creuen que per dir el que he dit vinc a alarmar la societat entendran que no hi puc estar d'acord", ha resolt.