Feijóo demana la compareixença de Sánchez al Congrés: "Si els seus socis continuen al seu costat, en seran còmplices"

MÀLAGA 15 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest diumenge a Pedro Sánchez que comparegui aquesta setmana al Congrés dels Diputats i adverteix que, si no passa, "forçarà" la votació dimarts per "veure el que diuen els seus socis" i considera que serà un moment per "retratar-se".

"Sánchez ha d'estar al Congrés, que deixi de resistir-se a la democràcia, que comparegui i anunciï les decisions voluntàriament o forçarem la votació dimarts i a veure què diuen els seus socis. Que votin 'sí' al fet que comparegui, al fet que ens digui quan se'n va, que ho deixi clar. I aquí veurem qui vol ajudar-lo i qui no i qui vol ajudar-lo perquè se'n vagi", ha assegurat Feijóo a la clausura d'un acte del PP a Màlaga, amb el president autonòmic del PP i de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, i l'alcalde de la ciutat, Francisco de la Torre.

Feijóo considera que el perdó de Sánchez pels informes de l'UCO "és un insult als espanyols" i li exigeix que doni la cara a la seu de la sobirania nacional. "Cal dir-ho alt i clar, que expliquin el que saben, que retornin el que han robat i que deixin pas a la democràcia, que confessin, que paguin i que dimiteixin", ha recalcat.

El líder popular s'ha dirigit als "aliats" de Sánchez als quals diu que se'ls acaba el temps de les "excuses" i assegura que això "no va d'esquerres ni de dretes" sinó "de valors i principis". "Si continuen al costat de Sánchez ja no només seran els seus socis, seran els seus còmplices i els seus encobridors", adverteix. Durant l'acte, el públic assistent ha corejat en diverses ocasions el càntic 'Sánchez, dimissió'.

"Això no ho havíem vist mai en política, perquè això afecta el president de la nació. No hi ha ni un sol president del Govern espanyol en els últims 50 anys que estigui com està Sánchez. Ningú, ni tan sols del seu partit. Set anys de mentides, de corrupció sanchista, han fet malbé el Partit Socialista", ha afirmat Feijóo.

El líder popular ha insistit durant la seva intervenció que el Govern central i Sánchez "no tenen escapatòria" i ha exigit al president que se'n vagi "per còmplice i per mentider". "Ho sabia, va mirar cap a una altra banda i ara ens diu que no ho sabia. Va mentir un altre cop", ha comentat Feijóo en al·lusió a l'informe de l'UCO.

"La Constitució diu que el govern és responsable solidàriament de la seva gestió. Així que tots són part de tot, i cauran tots. El partit, Sánchez i el seu govern. Que s'entreguin a la voluntat democràtica dels espanyols, que no fugin cap endavant perquè no hi ha fugida possible. Estan acorralats per les seves mentides, per la seva corrupció i sobretot per un poble que vol recuperar la seva dignitat", ha manifestat.