Feijóo demana a la Comissió Europea ajuda per aclarir l'accident d'Adamuz i analitzar la regularització d'immigrants

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha traslladat aquest dissabte a la Comissió Europea que impulsi l'esclariment de les causes de l'accident ferroviari d'Adamuz i que pregunti al Govern per la regularització massiva d'immigrants per "contravenir el Pacte Europeu".
Així ho ha demanat Feijóo durant la cimera del Partit Popular Europeu (PPE) que se celebra a Zagreb (Croàcia), en la qual també ha abordat la protecció del camp espanyol. El líder del PP ha demanat a la Comissió Europea una revisió de l'ús dels fons europeus dedicats a mantenir el ferrocarril i flexibilitat perquè en el futur el proper Govern pugui fer front a la inversió excedent per recuperar la seguretat del ferrocarril.
"Adif és el major receptor i no sabem què ha fet amb aquests diners pel que fa a manteniment i seguretat. Espanya i els espanyols no tenen la culpa de la negligència del seu Govern", ha assenyalat en una declaració remesa als mitjans.
REGULARITZACIÓ MASSIVA "SENSE CONTROL"
En segon lloc ha traslladat la seva preocupació pel que el Govern està fent en política migratòria. Feijóo ha assegurat que la regularització massiva "sense control ni garanties" que pretén l'Executiu va en contra de les recomanacions europees i del Pacte d'Immigració i Asil.
"Aquesta regularització té conseqüències nocives per a Espanya i per tota Europa perquè pressionarà els serveis públics, tensionarà encara més el mercat de l'habitatge i crearà problemes de convivència. La il·legalitat no pot produir drets i provocarà un efecte trucada a la frontera sud del continent que afectarà al conjunt de la Unió Europea. Espanya no pot practicar el descontrol", ha afirmat.
Feijóo ha posat de manifest que el Partit Popular Europeu comparteix que la regularització massiva d'immigrants irregulars afebleix greument la política migratòria. "Defensem una política migratòria legal, ordenada i controlada. I compartim que la solidaritat sense control és una negligència política intolerable", ha agregat.
Per això, ha demanat a la Comissió Europea que requereixi al Govern per aquesta regularització i l'analitzi per contravenir el Pacte Europeu, a més de seguir avançant en una política migratòria "humana, ordenada i legal", que permeti a Europa decidir qui entra i en quines condicions. "Per obtenir la residència a Espanya és necessari tenir contracte de treball, no tenir antecedents penals ni policies, respectar la nostra cultura i complir estrictament les nostres lleis", ha postil·lat.
MERCOSUR, UNA "OPORTUNITAT" SI ES FA BÉ
Altre dels temes que ha tractat Feijóo és el recent acord aconseguit entre la UE i Mercosur. El líder del PP ha advertit que "Mercosur pot ser una oportunitat, si es fa bé, però no pot ser un problema per al sector primari". "Mercosur ha de tirar endavant amb les garanties acordades per comptar amb el nostre ple suport. Cap acord comercial pot perjudicar al camp espanyol", ha afirmat.
En aquest sentit, ha indicat que ha aconseguit que el PPE es comprometi al fet que les salvaguardias siguin "automàtiques, immediates i plenament operatives abans de la seva entrada en vigor"; garantir controls duaners de la Unió Europea de forma automàtica, així com incrementar el pressupost addicional de la política agrària comuna en 45.000 milions d'euros. "No podem fallar al nostre camp", ha llançat.
Finalment, ha celebrat que s'hagi escoltat a Zagreb a María Corina Machado i ha reafirmat el seu suport a la transició democràtica a Veneçuela, així com a mantenir les sancions europees contra la dictadura. En relació amb la liberalització immediata de tots els presos polítics, anunciada pel règim veneçolà, ha assenyalat que en cas de concretar-se això demostraria que la pressió internacional "està funcionant".
"Són molts els reptes urgents per al conjunt Europa i que han estat en ordre del dia d'aquestes jornades. Hem de seguir treballant per donar als ciutadans un horitzó d'oportunitats dins d'Espanya i dins d'Europa. Seguirem treballant per una millor Europa, és a dir, per una millor Espanya per a tots", ha conclòs.