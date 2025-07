Feijóo demana que el cas Montoro s'investigui i subratlla que mai ha nomenat ningú que estigui imputat per corrupció

Defensa que Alberto Nadal, secretari d'estat amb Montoro i actual responsable d'Economia del PP, no té cap relació amb aquesta suposada corrupció

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que el cas Montoro "s'investigui fins al final" i ha assegurat que l'exigència ha de ser més alta quan les sospites per corrupció afecten algú relacionat amb el partit polític al qual pertanys.

Així ho ha assenyalat en una entrevista amb 'La Voz de Galícia', recollida per Europa Press, en la qual defensa que en els seus 30 anys de servei públic no ha nomenat "ningú" que estigui ficat en un suposat cas de corrupció.

"Les persones que jo he nomenat durant 30 anys en els meus llocs, des del Servei de Salut fins a l'últim, de president de la Xunta de Galícia, jo no he nomenat ningú que estigui ficat en un supòsit de corrupció", ha afirmat.

En aquest sentit, remarca que "no hi pot haver dues vares de mesurar per a la corrupció" i que el tractament que s'ha de donar a la corrupció ha de ser igual "afectin qui afectin les sospites".

ALBERTO NADAL

Preguntat per Alberto Nadal, que des del Congrés Nacional del Partit Popular de principis de juliol està situat al capdavant de l'àrea econòmica del partit i que va ser secretari d'estat amb Cristóbal Montoro, Feijóo defensa que no té cap relació amb aquesta suposada corrupció.

"Si hi hagués alguna persona sospitosa d'alguna cosa i que l'explicació que em dona no em convenç, deixaria de treballar amb ell. Però a la persona a la qual vostè es refereix és que ni hi era ni tenia cap responsabilitat en els fets que s'investiguen", ha afirmat Feijóo.

En aquest sentit, ha explicat que quan els fets que s'investiguen es produeixen, Nadal era al Ministeri d'Indústria.

Aquestes paraules han estat les primeres declaracions públiques que ha fet Feijóo després de saber-se la imputació a l'exministre Cristóbal Montoro per afavorir gasistes des del Ministeri d'Hisenda. Divendres passat, el líder popular insistia que "el que calgui investigar, que s'investigui".

"El meu criteri sobre la corrupció és molt clar i no canvia amb independència de qui afecti. Jo no parlaré ni de persecució dels jutges ni de pseudomitjans", va afirmar en un missatge a X.