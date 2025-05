Feijóo demana "una auditoria independent internacional" sobre l'apagada

A ESTRADA (PONTEVEDRA), 2 (EUROPA PRESS)

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat "una auditoria independent internacional" per saber les causes de l'apagada elèctrica a la península Ibèrica dilluns passat, perquè el Govern central, ha advertit, "no és fiable".

"Portugal no es refia del president Sánchez. Jo, tampoc. I la majoria d'espanyols, tampoc", ha esgrimit Feijóo, després de fer una visita a la seu del 112 Galícia, acompanyat del president de la Xunta i del PPG, Alfonso Rueda, la secretària general del partit a nivell autonòmic, Paula Prado, i altres dirigents populars.

El líder del PP ha criticat que el Govern central i Red Eléctrica, quatre dies després, encara no hagin "explicat què ha passat". "Només hi pot haver dues possibilitats: una incompetència manifesta del Govern d'Espanya o que se'ns està amagant el que va passar per intentar aconseguir un relat que beneficiï el Govern central i Red Eléctrica Española", ha indicat.

Sobre aquesta empresa, de la qual un 20 per cent és capital públic pertanyent a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), Feijóo ha rebutjat que es pugui considerar un operador privat tal com pretén l'executiu: "És una irresponsabilitat que vull denunciar".

Ha explicat que Red Eléctrica és "una empresa estratègica" i "la composició de l'accionariat clarament determina el seu protagonisme públic". "Prova d'això", ha dit, és que "al llarg de la seva història" ha correspost a la part estatal el nomenament dels presidents --en aquest cas, Beatriz Corredor--.

"UN RIDÍCUL INTERNACIONAL SENSE PRECEDENTS"

"Fa quatre dies que estem amb titubejos, informació parcial, desinformació parcial. Fa quatre dies que tenim ocultació i el que necessitem són certeses i necessitem saber quines són les raons, les causes d'haver fet un ridícul internacional", ha denunciat el president del PP.

En les seves paraules, el Govern central "ha sotmès el poble espanyol a un ridícul internacional sense precedents" i ara es dedica a "desqualificar tothom, inclosa l'oposició" quan ha estat "respectuosa" en demanar "calma" al principi i després reclamar informació.

Així mateix, ha criticat que l'executiu asseguri que "no tornarà a passar" mentre "no diu què ha passat". "Se'ns diu que és aviat per arribar a conclusions, però també que el govern no hi té cap responsabilitat", ha afegit.