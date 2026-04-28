Feijóo demana a Ascó (Tarragona) allargar la vida de les nuclears davant el "boicot ideològic"

Eduardo Parra - Europa Press
TARRAGONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat aquest dimarts, un any després de l'apagada elèctrica, allargar la vida de les centrals nuclears davant el que considera un "boicot ideològic" a aquesta energia.
"Soc aquí per comprometre'm amb aquesta energia neta i amb que la política energètica no carregui la butxaca dels ciutadans i permeti la viabilitat de les indústries", ha dit en unes declaracions als periodistes després de visitar la central nuclear Ascó I i II, a Ascó (Tarragona).
Ha argumentat no tancar les centrals nuclears per assegurar el subministrament energètic; per "no disparar la factura de la llum"; per generar ocupació i fixar població a zones despoblades, i per contribuir amb aquesta energia als objectius de descarbonització dins la Unió Europea.