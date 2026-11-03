Feijóo demana als sindicats "reconsiderar" la vaga general després de la tragèdia a Urda

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest dimarts als sindicats "reconsiderar" la vaga general que han convocat la setmana vinent, ja que, segons ha dit, si abans "era incomprensible", després de l'accident d'Urda és "un greu error".
En un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, Feijóo ha afirmat que no qüestiona el dret constitucional de vaga sinó el sentit d'oportunitat d'aquesta convocatòria, prevista el dia 11 de novembre.
"I per això vull adreçar-me directament als sindicats. Reconsidereu aquesta vaga convocada contra l'oposició tal com ha confirmat la directora de campanya del Partit Socialista. Abans era incomprensible. 69 morts després és un greu error", ha emfatitzat.
Feijóo ha assenyalat que els sindicats no van convocar cap vaga "en vuit anys de govern" de Pedro Sánchez i ha demanat que no la facin ara "a tres setmanes de ser cridats a les urnes". "No la facin o lligaran la seva imatge a Pedro Sánchez per sempre", ha emfatitzat.