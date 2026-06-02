Feijóo demana als partits "fer tot el possible" per convocar unes eleccions anticipades

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest dimarts una reacció política davant una situació que veu insostenible i, per això, ha demanat als partits polítics "fer tot el possible" per convocar unes eleccions generals anticipades.
En la seva intervenció durant la 41a Reunió Cercle d'Economia al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, ha afirmat que hi ha 184 diputats al Congrés que han expressat voler una eleccions davant els presumptes casos de corrupció al voltant del PSOE, i ha sostingut: "El que es diu no té cap valor si no s'acompanya de fets coherents".
"D'aquest col·lapse només se surt tornant la veu a la gent, és l'únic final digne per a una legislatura exhausta. El que passa és que la teoria cal portar-la a la pràctica", ha afegit.