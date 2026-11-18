MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat poder pactar amb Vox després de les eleccions generals del 29 de novembre i ha rebutjat les "lliçons" del president espanyol, Pedro Sánchez, després dels acords amb Bildu per ser investit.
"Jo no pactaré amb ningú que m'exigeixi excarcerar etarres amb condemnes per assassinats de 100 anys o 120 anys i que els posi al carrer fent una interpretació tramposa de la legislació", ha declarat Feijóo en una entrevista del pòdcast 'El sentido de la birra' que presenta Ricardo Moya i que ha recollit Europa Press.
Quan li han preguntat què diria a la gent més liberal que té por que el PP pugui pactar amb Vox en afers com l'avortament o l'eutanàsia i fins on estaria disposat a cedir, ha interpel·lat aleshores "quina és l'alternativa" i si és "demanar escons" a Bildu o als independentistes.
"L'alternativa és això de Sánchez? No pot ser que l'alternativa sigui pactar amb tots aquests partits de com pitjor vagi a Espanya, millor, i que com més puguin prendre l'equitat als espanyols, millor", ha emfatitzat, i ha afegit que són partits que "fan xantatge llei a llei".
En aquest punt, ha assenyalat que Sánchez i el PSOE no li poden donar lliçons sobre pactes. "A mi lliçons de pactes del sanchisme, amb tot el respecte, cap ni una", ha ressaltat, després de subratllar que hi ha el "model" de Sánchez i el seu, i ha ressaltat que ell "a quatre vots de la majoria absoluta va dir 'no' a Junts el 2023".
DEROGACIÓ TOTAL O PARCIAL DE LA LLEI D'EUTANÀSIA
Sobre les possibles línies vermelles amb Vox, el candidat del PP ha indicat que el seu partit governa amb els de Santiago Abascal a quatre comunitats i no hi ha hagut "cap problema" en qüestions com la llei de l'avortament o la llei d'eutanàsia.
Segons ha afegit, el PP no està d'acord amb la llei d'eutanàsia i la vol modificar si governa. "Aquesta modificació pot ser una derogació total o parcial", ha postil·lat, després d'afegir que "juntament amb la regulació de la mort digna" han de "garantir la vida digna" i "tot un sistema de cures pal·liatives que en aquest moment a molts llocs a Espanya no estan desplegats".
En aquest punt, ha dit que han d'"assessorar bé una persona que aparentment pren la decisió de posar fi a la seva vida" i "monitorar aquests casos per veure si és irrevocable o per contra és una decisió en el context que l'ha de prendre", en al·lusió al cas Noelia.