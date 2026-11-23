Europa Press Canarias - Europa Press
MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP i candidat a les eleccions del 29 de novembre, Alberto Núñez Feijóo, ha apostat per una nova llei d'eutanàsia que afegeixi "un plus per garantir la vida digna" i que mantingui "aquelles parts que són correctes" de la que actualment és vigent.
Així ho ha expressat Feijóo en una entrevista a Antena 3 recollida per Europa Press preguntat per la seva intenció de derogar o reformar la llei actual. En aquest sentit, el líder del PP s'ha referit "a una nova llei d'eutanàsia" i ha informat de les reunions que ha mantingut amb societats científiques en què, segons ha explicat, l'han advertit "de les llacunes d'aquesta llei".
Així, Feijóo s'ha referit al cas de la Noelia, la jove que va rebre l'eutanàsia als 30 anys i que, segons el candidat popular, ha demostrat que "la llei no està ben plantejada". I ha esmentat la carta que va rebre de la mare de la jove en la qual li sol·licita "que es facin les coses bé, que els serveis han de funcionar" i "en el cas de la Noelia va ser una concatenació d'errors dels serveis socials, els sanitaris...".
Per això, Feijóo entén que cal "regular" la mort digna però, segons la seva opinió, "la vida digna és una prioritat per a qualsevol polític i de qualsevol llei". "El projecte de llei per a la vida digna no és excloent amb la llei d'eutanàsia per a la mort digna i no es pot regular la mort digna sense regular la vida digna", ha afegit.
"Si no dones suport psicològic, psiquiàtric, sanitari, farmacològic, seguiment, al final les persones creuen que només hi ha una via", ha continuat Feijóo, que s'ha preguntat si "és criticable protegir la vida de la gent".