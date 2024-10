Feijóo defensa Mazón perquè va actuar amb les dades d'òrgans com l'AEMET

"Els protocols que teníem a la Comunitat Valenciana s'han complert", assegura Feijóo

VALÈNCIA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat aquest dijous la gestió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de la dana que ha provocat almenys 92 morts, ja que "va prendre decisions en funció de la informació que li arribava" d'organismes com l'Agència de Meteorologia (AEMET) o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en els quals té "competència exclusiva" el Govern central.

La reacció de Feijóo es produeix després que el Ministeri d'Interior hagi subratllat que activar i gestionar els plans territorials de Protecció Civil en qualsevol emergència "és responsabilitat exclusiva de les autoritats autonòmiques, que són les competents en la matèria segons disposa la legislació vigent".

Feijóo, que ha visitat amb Mazón el Centre de Coordinació d'Emergències a l'Eliana (València), s'ha mostrat "orgullós" de la col·laboració entre els presidents autonòmics i els alcaldes, que "han carregat amb el pes d'aquesta emergència nacional". "Som una pinya i continuarem col·laborant", ha afirmat.

Preguntat per com valora l'eficàcia dels protocols, al marge de qui els hagués d'aplicar, atès que hi ha gairebé un centenar de morts i quantiosos danys, Feijóo ha indicat que un president autonòmic "gestiona en funció de la informació que rep" i ha afegit que aquesta informació "depèn d'organismes amb competència exclusiva del Govern central", després de citar l'AEMET i la Confederació Hidrogràfica.

En aquest sentit, ha insistit que les decisions es prenen en funció de la informació que faciliten a un president "en cada moment". "Ningú no pot prendre decisions en funció d'una informació que pot ser inexacta, que pot ser millorable", ha dit.

El cap de l'oposició ha indicat que "l'organisme ha pres les decisions en funció de la informació que anava disposant i d'acord amb les lleres i els protocols en matèria de protecció civil".