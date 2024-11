Feijóo defensa l'entesa amb la UGT i demana suport per aprovar la llei de conciliació

Afirma que la política fiscal actual "no redunda en benefici del benestar" de les classes mitjanes i baixes

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat l'entesa amb la UGT en el 44è congrés confederal del sindicat, que se celebra a Barcelona fins dimecres, i ha demanat suport per "desbloquejar la llei de conciliació" presentada pel PP al Congrés.

Ho ha dit aquest dilluns durant l'obertura del 44è congrés confederal en el qual Pepe Álvarez opta a la reelecció com a secretari general del sindicat, i en el qual també han participat la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; els ministres Luis Planas, Jordi Hereu i Elma Saiz; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.

"Podria semblar que per mi ser a un congrés de la UGT és jugar fora de casa. Jo no concebo Espanya així", ha afirmat Feijóo, que ha assegurat que ara no té la majoria per presidir Espanya, però ha assenyalat que quan la tingui treballarà amb aquest sindicat.

Es tracta de la primera vegada que un líder de l'oposició del PP participa en un congrés confederal de la UGT, i Feijóo ha sostingut que la majoria dels seus votants són treballadors, després de desitjar que els militants del PP que siguin afiliats de la UGT "vagin convencent aquest sindicat" de les polítiques laborals del seu partit.

"Si no ho fan, que estic convençut que de moment no tenim majoria per aconseguir-ho, quan treballem plegats sàpiguen que continuaré mirant d'entendre'm amb la UGT", i ha defensat que calen polítiques d'estat i governs per servir, no per servir-se, textualment.

MANTENIR LA RELACIÓ AMB LA UGT

Feijóo ha assegurat que un dels motius pels quals ha decidit assistir al congrés de la UGT és perquè respecta i reconeix la responsabilitat dels agents socials i perquè els governs del PP "han sembrat i han recollit fruits del diàleg social", després de recordar els acords amb els exministres Javier Arenas, Manuel Pimentel i Fátima Bañez.

"És una relació que em proposo mantenir", ha afirmat el líder popular, que ha sostingut que durant els 30 anys en els quals s'ha dedicat a la gestió pública ha tingut una relació intensa amb la UGT, tot i que de vegades complexa, però enriquidora en el balanç final, ha afegit.

Ha reivindicat l'aprovació d'una llei de conciliació per ampliar a 20 setmanes els permisos de paternitat i maternitat, escoles infantils gratuïtes a tot Espanya i més flexibilitat laboral per cuidar els fills i "un banc d'hores com una jornada flexible".

Feijóo ha assenyalat que la política fiscal actual "no redunda en benefici del benestar, sobretot de les classes mitjanes i de les classes més modestes", i ha criticat que malgrat la inflació no s'ha rebaixat l'impost a la renda, per la qual cosa considera que la renda real dels treballadors ha pujat menys que la inflació.

Ha defensat que a Espanya siguin les majories les que tornin a prendre les grans decisions: "La nostra política fa molt temps que està en mans de les minories", i també ha afirmat que el triomfalisme econòmic és un error.

ATUR, PRECARIETAT I PREUS ALTS

També considera un error "continuar hipotecant les generacions futures", i ha qualificat de tempesta perfecta l'atur, la precarietat i els alts preus actuals que impedeixen als joves accedir a un habitatge, en les seves paraules.

"La igualtat de tots els espanyols i la redistribució de la riquesa han d'estar per sobre de qualsevol altre interès", ha sostingut Feijóo, que ha defensat l'augment de les pensions i també ha criticat que el Govern central fa cinc anys, segons ell, que no té política sanitària.

El líder de l'oposició ha sostingut que "la manca de confiança a Espanya", i ha assenyalat que només hi ha hagut tres pressupostos generals de l'Estat (PGE) en sis anys, i ha caigut a la meitat la inversió estrangera, segons ell.

Després de la seva intervenció, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, li ha agraït les seves paraules i l'ha convidat a votar a favor o a abstenir-se en una futura votació sobre la reducció de la jornada laboral: "No ens aniria gens malament".