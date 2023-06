Feijóo defensa l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona: "Insistirem i persistirem"

"Aspiro a que amb mi els catalans visquin millor", afirma



BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat escometre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, que veu clau per al desenvolupament econòmic de Catalunya i de tot Espanya: "Insistirem i persistirem".

Ho ha dit aquest dilluns durant la clausura d'un acte per presentar la proposta electoral del PP sobre economia a la Casa Seat de Barcelona i al qual també han assistit el president del PP català, Alejandro Fernández; la secretària general del partit, Cuca Gamarra, i el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, entre d'altres.

Després de les discrepàncies entre el Govern central i la Generalitat sobre l'ampliació del Prat, Feijóo ha sostingut que el més fàcil per a un polític quan "un territori no vol una inversió és portar-la a una altra banda", cosa que ell ha rebutjat fer amb l'Aeroport de Barcelona.

"Necessitem tornar a posar sobre la taula aquesta multimilionària inversió per convertir el Prat en uns dels aeroports més importants del món", ha advertit.

Precisament --ha subratllat-- cal un aeroport amb capacitat al Prat per impulsar el pla d'atracció del talent i d'inversions que el PP defensa per a Catalunya i per a tot Espanya.

Aquestes declaracions arriben després que l'alcalde de Castelldefels (Barcelona) i president del PP de Barcelona, Manu Reyes, ha rebutjat ampliar l'aeroport si això vol dir més vols sobre la ciutat: "Si l'ampliació significa més operacions per a Castelldefels, hi estem radicalment en contra", ha dit en una entrevista a 'El Periódico'.

ASPIRA A QUE ELS CATALANS "VISQUIN MILLOR"

El candidat del PP a la presidència del Govern central ha garantit que treballarà perquè a Catalunya hi hagi més feina i millors empreses i serveis públics: "Aspiro a que amb mi els catalans visquin millor, és la meva aspiració més gran".

Segons ell, fa anys que els diferents governs de la Generalitat viuen "de les rendes" de l'esforç dels catalans i les empreses de Catalunya, una de les grans economies regionals a Europa, ha dit.

En aquest sentit, Feijóo ha assegurat que l'"obsessió per desplegar una narrativa identitària i distractora" a Catalunya s'ha traduït en una contenció de l'activitat econòmica.

"I el més inquietant és que quan estaven clars els estralls econòmics de l'independentisme, el president del Govern central construeix una coalició entre el populisme i l'independentisme per governar Espanya", ha criticat.

En aquest sentit, ha sostingut que amb un govern del PP Catalunya "recuperarà la unitat" i tindrà uns dirigents que se centrin a resoldre els problemes en comptes de crear-los.