Feijóo defensa que un Govern amb Vox "pot funcionar" i que ja ho fa en 4 CCAA

Mateo Lanzuela - Europa Press
BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP i candidat a la presidència del Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que un Govern amb Vox "pot funcionar" i que ja ho fa en les 4 comunitats autònomes en les quals governen.
En una entrevista a 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha dit que el document marc que va remetre als presidents autonòmics que negociaven amb Vox està plenament vigent, i ha advertit que fora d'aquest marc no és possible parlar: "El que li puc assegurar és que Vox és la tercera força política. Ni cordó umbilical ni cordó sanitari", ha apuntat.
"El 29 de novembre, només aquest dia, es decidirà qui és el president d'Espanya. A partir d'aquí, si tinc aquesta responsabilitat, li contestaré a aquesta pregunta amb detall", ha dit preguntat per quines són les seves línies vermelles pel que fa a Vox.
CEUTA
En referència al partit liderat per Santiago Abascal ha assegurat que no li preocupa que puguin capitalitzar el descontentament per la situació de Ceuta, i ha sostingut que ha "barallat" amb els seus col·legues europeus perquè hi hagués una resolució del Parlament Europeu sobre la frontera de Ceuta i Melilla.
"Al final vam aconseguir que el Parlament Europeu es pronunciés en contra dels socialistes espanyols, defensant l'espanyolitat i l'europeïtzació de Ceuta. Això és un fet històric", ha assenyalat.
Sobre la visita dels Reis a Ceuta ha celebrat que han estat a l'altura del país: "Al final, són els que han dit dues coses fonamentals. Primer, la integritat de la sobirania espanyola no es negocia. Segon, tots els que han entrat irregularment s'han d'anar de forma immediata. Aquests dos principis si els hagués assumit el Govern d'Espanya des de fa més de dos mesos, no tindríem la crisi que hem tingut", ha exposat.
També ha esmentat l'entrada de bucs marroquins en aigües espanyoles i ha criticat al Govern central que, diu, "va mentir de forma reiterada".
CATALUNYA
El líder popular també s'ha referit a la situació política de Catalunya remarcant que "Espanya no funciona amb el motor català apagat", i ha afegit que Catalunya és fonamental perquè té la possibilitat de liderar a Espanya.
"Catalunya no pot renunciar a liderar al país. No pot fer-ho. Jo per descomptat intentaré que Catalunya torni a liderar Espanya. I que hi hagi una competència sana amb Madrid, amb Andalusia... Catalunya no s'ha presentat en els últims anys a liderar el país. I jo vull que es presenti", ha reivindicat.
Preguntat per l'amnistia als líders del 'procés' ha reiterat que va ser un error del president del Govern central, Pedro Sánchez, haver "comprat la investidura a través del codi penal".
"Jo a Catalunya ho he dit, ho reitero, vaig a passar pàgina", ha subratllat, i ha posat el focus en la importància de temes com la xarxa de Rodalies, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i el cost de la vida.
PENSIONS I HABITATGE
Sobre la proposta del PP per al sistema públic de pensions ha dit que aquesta és una "línia vermella" del programa i el seu projecte polític, i ha explicat que pretén disminuir el forat que, considera, ha deixat l'Executiu actual en el sistema de pensions mitjançant l'increment de la productivitat i la competitivitat de l'economia.
"El sistema públic de pensions està garantit. La viabilitat per als joves de les seves pensions és una qüestió indiscutible i l'actualització de la renda de les pensions del nostre país formarà part d'una línia econòmica determinant al nostre programa", ha emfatitzat.
En matèria d'habitatge ha advocat per la construcció d'un milió d'habitatges nous en quatre anys i ha remarcat que la seva política és "exactament la contrària a la política especulativa del Govern, que ha intentat intervenir els preus i el que ha fet és un increment espectacular".
Sobre casos de desnonaments com el de Maricarmen ha dit que s'ha de donar una "solució" davant d'aquestes circumstàncies, i també ha insistit en la necessitat de donar seguretat als inquilins.