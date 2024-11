Feijóo defensa que el "feminisme de veritat" no utilitza políticament les víctimes i els seus fills

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat aquest dilluns que el "feminisme de veritat" passa per no utilitzar políticament les dones víctimes de violència de gènere ni els seus fills orfes.

Ho ha dit en un acte del PP a Barcelona amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, juntament amb el president del PP català, Alejandro Fernández, i la sotssecretària de Conciliació, Igualtat i Política Social del partit, Ana Alós.

Feijóo també ha recordat la dona presumptament assassinada a trets per la seva parella a Estepa (Sevilla): "Si hi ha una sola dona que pateix en una societat com a conseqüència d'un assetjament, d'un abús de la seva parella o exparella, val la pena celebrar un dia com aquest", ha expressat Feijóo.