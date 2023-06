Feijóo defensa estudiar "de manera equilibrada" el català i el castellà a les escoles catalanes

"La cordialitat lingüística a les aules ha de ser la mateixa cordialitat lingüística que al carrer", assegura

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que no hi ha equilibri entre el castellà i el català a l'escola a Catalunya perquè aquest darrer idioma és el "dominant". Després de recalcar que si s'"obliga" a estudiar en una única de les dues llengües oficials "no hi ha llibertat" i es "trenca la cordialitat lingüística", ha defensat "estudiar de manera equilibrada totes dues llengües".

Així s'ha pronunciat preguntat expressament per si manté les declaracions que va fer fa un any quan va afirmar que a l'escola catalana hi ha "un apartheid lingüístic". Aleshores, Feijóo va carregar contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, per deixar en suspens l'"apartheid lingüístic" del Govern a les aules amb el decret que rebutja fixar el 25% de castellà a les escoles.

Feijóo ha indicat que a Catalunya "hi ha un idioma dominant a l'escola", que és "un dels dos idiomes oficials". "I això no és equilibrat", ha exclamat en una entrevista a Onda Cero, que ha recollit Europa Press.

SI S'"OBLIGA" A ESTUDIAR EN UNA, "NO HI HA LLIBERTAT"

A parer seu, quan els polítics "obliguen els nens que viuen a Catalunya a "estudiar en una única de les dues llengües oficials, no hi ha llibertat, no hi ha equilibri lingüístic i trenca la cordialitat lingüística" en la qual creu.

Així, ha dit que, a les autonomies on hi ha dos idiomes, a l'escola s'ha de "estudiar de manera equilibrada totes dues llengües", cosa que, segons ha dit, ha estat defensant des de fa 14 anys com a president de la Xunta.

"La cordialitat lingüística a les aules ha de ser la mateixa cordialitat lingüística que al carrer", ha manifestat el president dels populars en una entrevista d'Onda Cero que ha recollit Europa Press.

Preguntat aleshores si l'"apartheid lingüístic" va ser un "excés", Feijóo ha indicat que va ser un qualificatiu utilitzat per explicar la situació i ha comparat aquesta expressió amb el terme 'topinada' que va emprar Isabel Díaz Ayuso.

"Són fórmules que els polítics fem servir normalment copiades de molts periodistes", ha declarat Feijóo per afegir que de vegades a la premsa hi ha "titulars molt bons" que porten a "llegir la notícia o article".