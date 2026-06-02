Feijóo defensa davant els empresaris catalans "fer les coses bé" en finançament autonòmic

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que el finançament autonòmic s'ha d'abordar en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) davant la petició del Cercle d'Economia de negociar la proposta del Govern central: "Reivindico fer les coses bé, ser seriosos i no aixecar la camisa a la gent".
"Si tinc aquesta responsabilitat, m'asseuré amb els presidents autonòmics", ha sostingut aquest dimarts en una intervenció en la 41a Reunió Cercle d'Economia al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona.
Feijóo ha respost així a la petició de la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, que el PP consideri la proposta i entri en la negociació per abordar un sistema de finançament autonòmic que està caducat.
"Això no s'ha de veure com un afebliment, sinó realment com un enfortiment. El Govern central ha posat una proposta sobre la taula, pot agradar més o menys, però és allà. Seria molt positiu que el PP la consideri", ha subratllat Garcia-Milà.
En resposta, el líder popular ha reiterat que "les Corts Generals no poden adoptar decisions que impacten en el finançament de les comunitats autònomes sense passar pel CPFF".
"CAP MENA D'ACORD"
El Cercle també ha demanat responsabilitat política i ha instat el PP a arribar a acords transversals amb el PSOE: "Si el PP Europeu i el Partit Socialista Europeu són capaços de pactar al Parlament Europeu, i ho fan, Per què el PP i el PSOE no ho poden fer també a Espanya?".
Feijóo ha respost a Garcia-Milà que cap dels empresaris presents en l'acte "arribaria a cap mena d'acord empresarial amb una companyia investigada per innombrables corrupcions, amb diversos executius a la presó, sense comptes dipositats".
"No ho farien ni encara que aquesta aliança els pogués reportar un benefici a curt termini, perquè saben que la primera obligació de qualsevol dirigent responsable és protegir la solvència, la reputació, la seguretat i el futur de la seva organització", ha afegit.