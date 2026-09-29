Feijóo declara que el decret d'habitatge del Govern central no funcionarà: "Demano el meu torn"

Kike Rincón - Europa Press
Sobre les protestes pel desnonament de la Maricarmen, diu que "ningú no va acampar" per l'Olga de l'Hospitalet
TERRASSA (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarat que el decret d'habitatge que aprovarà aquest dimarts el Consell de Ministres no funcionarà i s'ha erigit per solucionar el problema de l'habitatge: "Demano el meu torn. I el meu torn consisteix a incrementar l'oferta".
Ho ha dit en una trobada amb la patronal Cecot a Terrassa (Barcelona) juntament amb el seu president, Xavier Panés, en la qual ha assegurat que no creu que el Govern central "sigui capaç d'arreglar un problema que ha creat durant 8 anys" i ha apuntat que l'objectiu de l'executiu és poder continuar la legislatura.
Feijóo no ha concretat què votarà el PP sobre el decret en una futura votació al Congrés, i ha assenyalat que el gabinet no ha "parlat ni un minut" amb la seva formació respecte a aquesta qüestió.
HI HA "ALTRES DESNONAMENTS"
El líder dels populars ha subratllat que el desnonament de la Maricarmen de 89 anys a Madrid "per descomptat és una desgràcia personal", tot i que ha apuntat que el 2025 hi va haver 25.000 desnonaments.
"He llegit sobre altres desnonaments que es produeixen a Catalunya, he llegit el cas d'una senyora que es deia Olga, que tenia dos fills, que va ser desnonada i que, no puc dir com a conseqüència d'això, però sí dir que aquesta persona es va suïcidar. Ningú no va acampar per ella, ningú no va preguntar per ella", ha dit sobre un desnonament a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 7 de setembre.
En aquest sentit, ha assenyalat que "aquells que s'estan manifestant en contra de la política d'habitatge són els que han creat aquesta política" i també ha carregat contra la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, per demanar mobilitzacions per l'habitatge.
MÉS HABITATGE I REBAIXES FISCALS
Finalment ha assegurat que, si governa, impulsarà un paquet fiscal per als joves amb rebaixes d'impostos i un aval per completar el 100% del valor de l'immoble i facilitar l'accés a una hipoteca.
"Hem de fer una revolució fiscal per als joves, perquè continuen vivint en pisos compartits o a casa dels seus pares. Per als propietaris seguretat i per als inquilins desgravament de l'impost de la renda", ha afegit.
Tot i que ha insistit en la seva proposta per construir un milió d'habitatges i ha dit que si no s'incrementa l'oferta no se solucionarà el problema "de debò".