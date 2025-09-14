Feijóo decideix plantar cara a un Vox en ple ascens malgrat el recel d'alguns sectors del PP

El PP va denunciar aquesta setmana la "pinça" de Vox i PSOE i s'ha fixat com a prioritats el camp i la immigració, qüestions clau per a Abascal
MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha obert el curs polític amb el propòsit de plantar cara a Vox i buscar atreure els seus votants, un canvi d'estratègia que va començar més tímidament fa uns mesos arran de l'ofensiva aranzelària de Donald Trump, però que s'ha vist amb claredat aquest mes de setembre. De fet, el Partit Popular ha acusat públicament la formació de Santiago Abascal d'exercir "una pinça" amb el PSOE en votacions parlamentàries.
No obstant això, el to dur que ha encunyat Feijóo per "arraconar" Sánchez davant dels casos de corrupció que l'envolten i la decisió, al seu torn, d'entrar al xoc amb Vox per controlar fugides de vot a aquest partit ha començat a provocar recels en sectors del PP, que temen que aquesta escomesa contra els d'Abascal acabi precisament "engreixant més" aquest partit.
"En populisme i estultícia el PP no és bo. I aquí no pots combatre amb Vox amb les mateixes armes. No pots jugar a això perquè comets el mateix error", adverteix un veterà dirigent popular, que creu que la millor opció passa per "ignorar" la formació d'Abascal.
FEIJÓO DECIDEIX ENTRAR Al XOC
Si en desembarcar a Génova el 2022 la consigna de Feijóo als seus era el menyspreu a Vox, en la passada primavera el PP va començar a canviar d'estratègia i va apostar per llançar-se contra aquest partit per no desmarcar-se amb contundència de l'ofensiva aranzelària anunciada per Trump. El PP va percebre llavors en els seus 'trackings' interns el "desgast" dels d'Abascal per la seva "tebiesa" davant dels aranzels nord-americans i va optar per endurir els seus atacs contra Vox.
La decisió d'entrar al xoc amb Vox s'ha vist aquesta setmana, en la qual el PP ha denunciat una "pinça" d'aquest partit amb el PSOE al Senat. "Els interessos de Pedro Sánchez i Santiago Abascal semblen ser els mateixos", va afirmar en un comunicat, després que Vox unís els seus vots amb els socialistes contra una proposició sobre el sector agroalimentari i una moció sobre finançament autonòmic, totes dues promogudes pel Grup Popular i que van ser aprovades gràcies a la seva majoria absoluta a la cambra alta.
Segons els populars, el comportament de Vox mostra que "viu millor i es troba més còmode amb Sánchez al govern". El mateix Feijóo va arremetre contra Vox fa un parell de dies quan va insistir en un govern en solitari i va advertir que és "molt arriscat" confiar la gestió d'Espanya a aquest partit, atès que no té experiència de govern. "El meu objectiu és canviar el govern del meu país i crec que la majoria dels votants de Vox hi estan d'acord", va dir a Telecinco.
A Génova estan convençuts que aquest vot de Vox és "recuperable" i que el seu ascens es deu a la polarització. "L'única possibilitat que hi hagi un canvi de govern a Espanya és que el PP tingui prou vots per poder governar. No hi ha cap altra possibilitat", va afirmar Feijóo fa una setmana a Aranjuez, on es va mostrar convençut que en el moment de les urnes "molts votants de Vox" agafaran la "papereta blava" i "probablement no agafin la verda".
"La dreta summa 200 escons. Em preocuparia si el PP baixés a costa de Vox però això no passa", sentencien fonts pròximes a Feijóo, que recorden que si ara hi hagués eleccions el Partit Popular podria aconseguir més de 150 escons davant dels 137 que va aconseguir el 2023.