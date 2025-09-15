Feijóo culpa Sánchez dels "actes de violència" durant la Vuelta

MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpat aquest dilluns el president espanyol, Pedro Sánchez, dels "actes de violència" a la Vuelta i ha dit que "no és digne" del càrrec que ocupa, després que les protestes propalestines obliguessin a suspendre l'última etapa amb càrregues policials, dos detinguts i més d'una vintena de policies ferits. A parer seu, el president ja "no té límits".
"El el senyor Sánchez és responsable d'uns actes de violència que haurien d'avergonyir qualsevol persona que es preocupi pel nostre país", ha declarat Feijóo, abans de presentar la conferència de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, organitzada pel Foro Nueva Economía.
A parer seu, no es pot "naturalitzar" que l'executiu "sotmeti el seu país a un nou escàndol diari". "No es pot naturalitzar que exministres i ministres i els socis del Govern central hagin encoratjat, fins i tot participat, en actes on han agredit més de 23 policies", ha indicat.
HA DEIXAT "SOLS" ELS POLICIES NACIONALS
Feijóo ha afirmat que és "legítima la llibertat d'expressió i les manifestacions", però no es pot confondre la llibertat d'expressió i una manifestació amb "un boicot a la Vuelta", que "posa en risc la vida de les persones".
A més a més, ha assenyalat que acaba de parlar amb "tots els sindicats policials" i s'ha referit al "nivell d'indignació dels funcionaris de la Policia Nacional, i també de tristesa" perquè "s'han sentit sols i perquè no han tingut el suport dels polítics que els manen".
"Jo demano que sisplau, que el president tingui algun límit, que respecti els ciutadans, que respecti les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que respecti la nostra reputació internacional", ha manifestat, després de recordar que la Vuelta és "marca Espanya" i Espanya ha fet un "ridícul internacional televisat".