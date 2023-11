Feijóo criticarà davant el PPE que Sánchez sigui "lloat per un grup terrorista com Hamas"

MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticarà aquest dilluns en les jornades del Partit Popular Europeu (PPE) a Barcelona que el president del Govern central, Pedro Sánchez, és "lloat per un grup terrorista com Hamas", a més d'"aplaudit" per partits com Bildu i moviments com els CDR.

Així ho han avançat fonts del PP, de cara a la intervenció de Feijóo d'aquest dilluns en unes jornades a la capital catalana que tindran de teló de fons la llei d'amnistia que s'està tramitant al Congrés i la crisi diplomàtica amb Israel.

Feijóo traslladarà als populars europeus que "és gravíssim que Pedro Sánchez sigui lloat per Hamas, que és un grup terrorista". "Quin polític europeu és aplaudit per un grup terrorista com Hamas, partits polítics com Bildu i moviments com els CDR de Catalunya? Només Pedro Sánchez", denunciarà davant, entre d'altres, el president del Grup del PPE, l'alemany Manfred Weber.