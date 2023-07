Feijóo critica que Sánchez "torna a ballar-la" en cancel·lar un míting a Extremadura: "Jo no, jo sóc aquí"

El candidat del PP assegura que com a president del Govern central vindrà a Extremadura "amb tren i no en Falcon"

BADAJOZ, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del PP i candidat a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat aquest divendres a Badajoz que Pedro Sánchez "torna a ballar-la" en cancel·lar l'acte públic en el qual tenia previst participar aquest dissabte a Plasencia, enfront del que ha contraposat: "Jo no, jo sóc aquí, conforme al previst, en el primer míting de la campanya del 23 de juliol".

"Crec que que Sánchez anava a venir per Plasencia, però sembla ser no ve a Extremadura, és a dir, que torna a ballar-la, que li importa dos Extremadura, que ha fet una espantada", ha assenyalat Feijóo en un acte públic aquest divendres a Badajoz, en el qual ha lamentat que el president del Govern "va a renunciar a donar la cara a Extremadura, és a dir, que també en campanya torna a prendre el pèl a aquesta comunitat autònoma".

Núñez Feijóo ha entès que per a Pedro Sánchez "és molt més fàcil anar pels plats, perquè allà hi ha aire condicionat", però ha lamentat que "no venir a Extremadura, després de dir que ve a Extremadura, és una falta de respecte".

Enfront d'això, el candidat del PP a la Presidència del Govern ha recordat que el de Badajoz ha estat "el primer míting" d'aquesta campanya electoral per a les eleccions del 23 de juliol, en el qual s'ha mostrat "molt orgullós" del treball que ha realitzat el PP a Extremadura, on han "obert les portes del talent a totes les persones que han volgut treballar i incorporar-se" al seu projecte.

Núñez Feijóo ha participat aquest divendres a la tarda en un acte juntament amb la presidenta del PP d'Extremadura, María Guardiola, i el cap de llista del PP al Congrés dels Diputats per Badajoz, Antonio Cavacasillas.

En aquest sentit, Feijóo ha volgut felicitar "d'una forma molt especial" a l'alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ha aconseguit majoria absoluta i "és el pèl-roig més important del PP d'Espanya", així com a l'alcalde de Càceres, Rafael Mateos, per aconseguir l'Alcaldia per al PP, o al de Montijo, l'olímpic Javier Cienfuegos, que també ha aconseguit majoria absoluta.

GUARDIOLA, UNA DONA "BRILLANT"

Durant la seva intervenció, el dirigent del PP ha explicat que ha vingut a Extremadura a fer el primer míting d'aquesta campanya "perquè té molta morbositat parlar de María Guardiola", de la qual ha destacat que "és una dona brillant" i "aguerrida", i per això "va a ser la primera presidenta de la comunitat autònoma d'Extremadura".

D'altra banda, Núñez Feijóo ha demanat el vot perquè els alcaldes de Badajoz o de Càceres i María Guardiola com a presidenta de la Junta d'Extremadura, "tinguin un aliat al Palau de la Moncloa", ha dit.

"Vinc a demanar el vot a Extremadura per això, per a un president que respecti aquesta terra", ha reafirmat Núñez Feijóo, qui s'ha compromès al fet que, com a president del Govern, acudirà a Extremadura "amb tren i no en Falcon. Vindré en tren, utilitzant la via fèrria que ens uneixi amb la capital d'Espanya", ha reafirmat.

A més, Feijóo ha recordat que ell sap "el que és viure en una terra allunyada del centre de decisió del país", en "una terra perifèrica" des de la qual "veure com s'inverteix gairebé sempre en el mateix lloc i es deixa d'invertir també, gairebé sempre, en el mateix lloc", ha dit.

"No heu d'explicar-me els problemes de la deixadesa d'algunes terres perquè les he viscut i les he sofert des que vaig néixer i com a president de Galícia durant 14 anys", ha assegurat Feijóo, qui ha assegurat que "ha arribat el moment del canvi que Espanya necessita", ha asseverat.