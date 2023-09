Feijóo critica que Sánchez plantegi amnistia a fugats que va dir que portaria a Espanya: "És un frau als seus votants"

MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat que el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, "obri la porta" a l'amnistia als fugats "que prometia portar a Espanya per ser jutjats". "És un frau als seus votants".

Així s'ha expressat el 'popular' en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press, en el qual ha insistit a més que representa un "atac a les lleis i a la divisió de poders injust i amoral".

També la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha respost Sánchez que "malversar i saltar-se l'ordre constitucional" són "delictes" i no una "crisi política", fent al·lusió a les paraules d'aquest en esgrimir que una crisi política "mai va haver de derivar en una acció judicial".

"Ningú està per sobre de la Llei, tampoc els seus socis, senyor Sánchez. Aquest és un principi bàsic en democràcia, que garanteix la igualtat i la llibertat de tots. És bé que no s'oblidi", ha afegit Gamarra en un missatge a la xarxa social X.

Sánchez ha manifestat aquest dimecres el seu rebuig a la "acció judicial" que es va emprendre contra els dirigents del procés independentista a Catalunya, en ser preguntat sobre si manté el seu compromís de portar a Espanya a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per ser jutjat.

Després de reiterar, el respecte per "el treball i la tasca de la justícia", en roda de premsa a Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de l'ONU, ha sostingut que ell sempre ha defensat que "una crisi política mai va haver de derivar en una acció judicial i una judicialització" com la qual es va produir amb el procés.