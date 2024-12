Feijóo critica que el PSOE "amenaci els jutges" i etziba a Sánchez: "Aguanta, Pedro, perquè et farem fora"

VALLADOLID 1 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat que el PSOE s'hagi reunit en el seu Congrés Federal de Sevilla per "autoelogiar-se", "prometre més del mateix" i "amenaçar els jutges" davant dels presumptes casos de corrupció que l'afecten.

Després de criticar que els càrrecs socialistes no han "alçat la veu" en vista de l'"enfonsament" del partit, ha avisat al cap de l'executiu, Pedro Sánchez, que els espanyols el faran fora a les urnes.

"Arribats a aquest punt ja no li val la pena dimitir. No, no. I per això jo li dic, aguanta Pedro, no dimiteixis perquè no et mereixes anar-te'n amb un mínim d'honor. Aguanta Pedro perquè et farem fora els espanyols lliurement i democràticament", ha etzibat a Sánchez, coincidint amb la seva reelecció com a líder dels socialistes en el conclave de Sevilla.

En la clausura de la XXVII Intermunicipal que el PP ha celebrat a Valladolid aquest cap de setmana, Feijóo ha indicat que ell no està al capdavant del Partit Popular perquè li donin "la raó en tot" i "per només escoltar lloances" o que es permetin "els enganys i les mentides".

"JO NO SOC PEDRO SÁNCHEZ. MAI HO SERÉ"

És més, ha dit que tampoc lidera el PP per demanar als seus que aplaudeixin "excessos i corrupteles". "Jo no estic aquí perquè s'ovacioni la desvergonya a canvi d'un salari. Això és Pedro Sánchez. I jo no soc Pedro Sánchez. Mai ho seré. No entenc la política així. I mai em comportaré així", ha proclamat.

En un discurs replet de crítiques a Sánchez i al PSOE, el cap de l'oposició ha criticat que els socialistes "en lloc d'alçar la veu permetin que "s'arrossegui tot el partit als embolics del cercle més proper", al·ludint els casos que afecten el germà de Sánchez o la seva esposa.

"Allà el Partit Socialista que permet que se'ls obligui a cremar-se les mans posant-les en el foc per qui no mou un dit per ningú que no sigui ell mateix (...) Si no canvieu, sou tan culpables com ell per permetre-ho. Allà ells, en la seva decadència i en el seu enfonsament. És el seu problema", ha advertit, per afegir que els socis del PSOE també s'estan convertint en "còmplices".