Feijóo critica la "feblesa" de Sánchez i exigeix recuperar el control a Ceuta

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat la feblesa amb la qual, a parer seu, ha reaccionat el president del Govern central, Pedro Sánchez, a l'arribada massiva d'immigrants a Ceuta, i li ha exigit que defensi la integritat territorial i la seguretat nacional.
En una anotació a X, el líder popular recalca que "a Ceuta hi ha continuat arribant gent tota la nit i els qui són sobre el terreny descriuen una ciutat ocupada, sense que s'estigui fent res per evitar-ho". I ha afegit que a Melilla també hi han entrat uns 400 irregulars.
Per això, ha advertit que "tan greu" com el que està passant és que "el govern reaccioni amb aquesta feblesa", per això, ha exigit a Sánchez que defensi la seguretat nacional, la integritat territorial i la convivència. "Com a president del govern té instruments i mitjans a la seva disposició, i només cal que doni les ordres", ha argumentat, alhora que recalca que "tot Espanya està amb Ceuta i Melilla".
En aquest sentit, Feijóo exigeix la "utilització dels instruments excepcionals" que preveu l'ordenament jurídic espanyol per respondre a situacions excepcionals, començant per la declaració de Ceuta com a situació d'interès per a la seguretat nacional.