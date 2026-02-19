Feijóo critica la deterioració "inadmissible" de Rodalies i promet inversió, obres i transparència

David Zorrakino - Europa Press
Lamenta que es paguin impostos com un país nòrdic però amb serveis de "país subdesenvolupat"
GRANOLLERS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat aquest dijous la deterioració "inadmissible" de la xarxa de Rodalies a Catalunya i ha promès que, si és president del Govern central, signarà un contracte amb els catalans: inversió suficient, noves obres i transparència.
Ho ha dit als mitjans a Granollers (Barcelona) després de visitar una fàbrica de Pastas Gallo, i acompanyat del senador del PP Juan Milián; l'alcalde de Castelldefels (Barcelona) i president del PP a la província de Barcelona, Manu Reyes, i el diputat al Parlament Juan Fernández.
Feijóo ha explicat que aquest mateix dijous ha pogut constatar de primera mà el malestar d'alguns dels més de 450.000 usuaris que fan servir diàriament Rodalies a Catalunya, i ha criticat que el servei és "sinònim d'incidències; els trens, sinònim de pintades, i les estacions, sinònim de goteres".
Ha advertit que Espanya "no s'ha endeutat mai tant i no ha tingut mai tants fons europeus" però que Rodalies funciona pitjor que abans, cosa que qualifica d'absolutament inadmissible si es té en compte els impostos que paguen els ciutadans.
"Paguem impostos com un país nòrdic i tenim serveis de rodalies ferroviaris com un país subdesenvolupat", i ha anunciat que vol signar un contracte perquè es pugui exigir i millorar Rodalies, en el qual s'inclourà ampliar el servei per connectar amb l'Aeroport de Barcelona i posar fi als embussos que suposen els túnels.
RETRE COMPTES CADA 90 DIES
S'ha compromès a que, si és president, el pròxim ministre de Transports "hagi de venir cada 90 dies a Catalunya per retre compte de la situació, de l'avenç de les obres i de la millora dels serveis".
També ha demanat una auditoria sobre el que està passant a Rodalies, a més d'executar la inversió que es pressuposti per "no continuar mentint en els pressupostos generals de l'Estat als ciutadans" de Catalunya.
Ha defensat que "no es pot confondre el separatisme català amb els catalans" i que els privilegis dels partits independentistes no solucionen els problemes dels catalans, i ha insistit que centenars de milers de persones pateixen cada dia incidències, retards i cancel·lacions als trens.