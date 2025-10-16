Feijóo critica que Ábalos continuï com a diputat votant el que dicta Sánchez

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat aquest dijous que l'exministre de Transports José Luis Ábalos continuï ocupant un escó al Congrés, seguint en cada votació les "instruccions" del govern de Pedro Sánchez. De fet, ha compartit l'"estupor" que ha expressat el jutge Leopoldo Puente pel fet que un investigat en la situació d'Ábalos mantingui l'acta a la cambra baixa.
En la interlocutòria, el jutge instructor del cas Koldo al Tribunal Suprem fa una crida a la "reflexió" pel fet que l'exministre continuï com a diputat malgrat els "consistents indicis" que ha comès "greus delictes" en apuntar que el dret constitucional a la presumpció d'innocència no hauria de ser un "obstacle" per articular algun mecanisme legal que ho impedís.
En unes declaracions als mitjans abans de l'esmorzar de Nueva Economía Fórum amb el president de la Xunta, Alfonso Rueda, Feijóo ha dit que "la immensa majoria dels espanyols comparteix l'estupor" que expressa el jutge, un qualificatiu que veu "molt correcte".
"INSTRUCCIONS" DEL GOVERN CENTRAL A ÁBALOS EN LES VOTACIONS
El president del PP ha repassat la situació de "les tres persones que van erigir" Pedro Sánchez: Ábalos va declarar dimecres davant el Suprem --el jutge va descartar enviar-lo a presó perquè el risc de fugida no és "prou intens"--; el seu exassessor Koldo García ha declarat aquest matí davant el mateix tribunal; i Santos Cerdán, exsecretari d'Organització del PSOE, "és a la presó".
"Contrastar això amb el que ha dit el president del Govern central que té un dels executius mes decents d'Europa, genera un absolut estupor", ha emfatitzat Feijóo després que dimecres Sánchez presumís en el ple del Congrés de tenir un govern decent i estable.
En aquest context, el cap de l'oposició ha criticat que l'exministre i exsecretari d'Organització del PSOE mantingui l'escó. "Continuar veient com el senyor Ábalos és un diputat que segueix les instruccions del president del Govern central en totes les seves votacions, és el tercer estupor que provoca a tots els espanyols", ha manifestat.