Feijóo crida al "canvi" des de Os Peares (Ourense), el seu poble natal: "No defraudaré els espanyols"

OS PEARES (OURENSE) 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dijous a Os Peares (Orense), el seu poble natal, que és el "moment del canvi polític" a Espanya i ha subratllat que si els espanyols li atorguen la seva confiança a les urnes el pròxim 23 de juliol no els "defraudarà".

Feijóo ha triat Os Peares (Ourense), el seu poble natal, per obrir la campanya electoral de les generals, un gest amb el qual vol donar veu a l'Espanya rural. "És el moment de l'alternativa política a Espanya i que la democràcia pugui posar un noi nascut en un poblet a la presidència del govern", ha proclamat.

En arribar, ha saludat els veïns del poble, on va passar anys de la seva infància i adolescència, que l'han rebut amb un parell de cartells en els quals es llegia: 'Orgullosos de tu, sempre amb tu' i 'De Os Peares a La Moncloa'. L'han acompanyat la seva mare i la seva germana, a més de la seva parella, Eva Cárdenas.

UN ACTE AL COSTAT DE LA BOTIGA DE LA SEVA FAMÍLIA

En una intervenció, al costat de la botiga de la seva família, ha afirmat que no hi ha cap altre lloc millor per començar la campanya que "on va començar tot" per a ell. "Són el meu principi i els meus principis", ha afirmat, per recordar que les últimes quatre eleccions autonòmiques de Galícia les va arrencar en aquest mateix lloc.

"Vinc a obstinar la meva paraula. Sigui on sigui, continuaré amb els peus a terra. Continuaré valorant l'esforç i la humilitat de la gent, continuaré tenint la modèstia i la humilitat com els fars fonamentals per guiar la meva acció política i continuarem treballant amb l'obstinació de millorar el nostre país com vam treballar aquí", ha promès.

Feijóo ha assenyalat que seria "bo" que un president del Govern central "conegués l'Espanya rural", però "per haver-hi viscut", no "per anar-hi els caps de setmana" o "tenir-hi una segona residència". "Si tinc la confiança dels espanyols, no els defraudaré", ha garantit.

Després de recalcar que els polítics s'han de centrar en "l'important", que és solucionar els problemes i ser útils als ciutadans, ha afirmat que és el moment d'"un canvi polític a Espanya" i "el moment de l'alternança".