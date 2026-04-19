Feijóo creu que Moreno "mereix" repetir la seva majoria absoluta per assentar el "canvi" que "ha assegut bé a Andalusia"

CÒRDOVA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cridat aquest diumenge al seu partit a treballar per revalidar en les eleccions andaluses del proper 17 de maig la majoria absoluta amb la qual el PP-A de Juanma Moreno va vèncer en els anteriors comicis de 2022, des de la premissa que l'actual president de la Junta "mereix" aconseguir aquesta nova victòria per "consolidar el canvi" promogut pel seu govern que "li ha sentat bé a Andalusia".
Així ho ha assenyalat el líder nacional del PP durant la seva intervenció en la clausura de la Intermunicipal del PP-A celebrada a Còrdova, en la qual Feijóo ha pres la paraula després del propi Juanma Moreno, qui ha apel·lat en el seu discurs a la necessitat, al seu judici, de renovar una majoria suficient que garanteixi "estabilitat" per a Andalusia.
En línia amb l'assenyalat per Moreno en la seva intervenció, Feijóo ha assenyalat que les majories absolutes són "molt difícils" d'aconseguir, però ha defensat que el president del PP-A i candidat a la reelecció com a president de la Junta la mereix, perquè és "el primer servidor públic" i "el millor jugador d'Andalusia", i practica "bona política" que es reflecteix en resultats.
Així, el líder del PP ha subratllat que "s'ha progressat a Andalusia" amb el Govern de Juanma Moreno "més que en la resta d'Espanya", i ha apuntat que "en la majoria dels indicadors, Andalusia està al capdavant del progrés d'Espanya" perquè "hi ha un gran partit al servei" d'aquesta comunitat.
"Aquí s'ha progressat perquè hi ha un gran equip" i "un gran president", ha proclamat Feijóo, qui en aquest punt ha dit que pot donar testimoni que, "des de fa quatre anys, quan parles d'Andalusia" fora, "parles de Juanma Moreno".
A més, ha sostingut que "és clar que el canvi li ha sentat bé a Andalusia", on "ara ja ningú es resigna" ni "es conforma", i "ara s'està mirant al futur amb ganes, amb ambició i, sobretot, amb determinació per liderar".
El president del PP també ha atribuït al Govern de Moreno el "miracle polític que en tan sols set anys se li hagi donat la volta a 40 anys de política anterior" del PSOE-A a la Junta, i que "en tan sols dues legislatures s'ha canviat l'orientació de totes les legislatures anteriors" de l'autonomia andalusa.
Dit això, Feijóo ha advertit que "el canvi li ha sentat bé a Andalusia, però no ha acabat", sinó que "cal consolidar-ho" i "donar-li força", i el PP no pot "donar per guanyat cap partit", i és "un partit honest i humil" que "sap que els vots dels ciutadans no es regalen, es presten", ha abundat.
Per això, el líder del PP ha apel·lat als andalusos que van votar al seu partit al fet que els "tornin a prestar" els seus vots als 'populars' "per seguir treballant per ells", des de la premissa que "Andalusia és una terra que ha tingut una velocitat de creuer que no es pot parar", segons ha sentenciat Alberto Núñez Feijóo.