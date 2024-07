Feijóo creu que els dirigents d'ERC volen governar amb el PSC

Critica que el Govern hagi "obert més de 20 ambaixades" i no hagi fet ni "una sola dessalinitzadora" per la sequera

MADRID, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que els dirigents d'ERC volen governar amb el PSC a Catalunya però ha afegit que és un partit assembleari i que, per tant, pot passar qualsevol cosa.

Feijóo ha afirmat que, tot i que el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, va presumir després de les catalanes d'haver guanyat als independentistes, ara el seu objectiu és governar amb ells a Catalunya, amb un pacte entre el PSC i ERC.

"Sánchez està disposat a atorgar-los el que li demanin, i el dubte no és què farà Sánchez, sinó què farà ERC. I a ERC hi conviuen dues ànimes i en un partit assembleari pot passar qualsevol cosa", ha manifestat en una entrevista de la Cope que ha recollit Europa Press.

Preguntat per si creu que hi haurà investidura de Salvador Illa o es repetiran les catalanes, Feijóo ha dit que ell creu que el que "volen els dirigents d'ERC i, per descomptat, el PSC, és governar plegats a Catalunya i fer una coalició independentista per mantenir el poder a Catalunya" i també "mantenir set diputats més en favor de Sánchez al Congrés" gràcies a ERC. "El que no sé és què farà Junts", ha postil·lat.

"DECEPCIÓ" AMB LA CLASSE POLÍTICA CATALANA

A continuació, el cap de l'oposició ha confessat que sent "força inquietud i decepció amb la classe política en general i, especialment, amb la classe política catalana".

A parer seu, "els catalans no es mereixen aquesta situació de decadència en la qual viuen des de fa dècades" ni "aquest desgovern en el qual viu Catalunya" en què a la llista no hi ha prioritats com la sequera.

"Hem tingut un govern independentista que ha obert més de 20 ambaixades i no ha fet ni una sola dessalinitzadora. Les conques estan sense interconnectar i avui Catalunya és un dels llocs amb més risc de sequera d'Espanya", ha declarat.