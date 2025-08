Feijóo creu que "un altre clima polític" a Espanya és "possible": "Es necessita menys espectacle i més propòsit"

Respon a "qui no sap distingir una broma", després de dir aquesta setmana que "les vacances estan sobrevalorades": "Pren-te un albariño i descansa"

CAMBADOS (PONTEVEDRA), 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓ)

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha volgut "reivindicar" aquest diumenge una Espanya "alegre i oberta" i "que no visqui arrossegada pel conflicte ni es deixi arrossegar per la crispació". En aquest sentit, ha opinat que és "possible un altre clima polític".

Aquest esment a l'actual context polític l'ha inclòs en la seva intervenció com a gran mestre al Capítol Sereníssim de la LXXIII Festa do Albariño, a Cambados (Pontevedra), que ha considerat "l'ocasió perfecta" per fer aquesta petició. Durant el seu discurs, ha volgut respondre "a qui no sap distingir una broma" després de la polèmica viscuda aquesta setmana per dir que "les vacances estan sobrevalorades": "Descansa i pren-te un albariño".

Amb tot, la seva intervenció ha estat centrada en la present situació política, amb esments implícits al govern de Pedro Sánchez; sense fer-hi al·lusió directa. "Espanya viu temps incerts, en què cal temperar, però també actuar; en què es necessita menys espectacle i més propòsit", ha afirmat, al mateix temps que ha assegurat que no vol "alimentar trinxeres", sinó "crear ponts".

D'aquesta manera, considera que és "possible un altre clima polític": "Un en què hi hagi més respecte i menys soroll, més acord i menys càlcul, més treball seriós i menys teatre". Així, ha exemplificat alguns dels "reptes" que opina que té "per davant", com protegir el món rural, garantir oportunitats als joves, impulsar el turisme interior i dinamitzar l'economia "sense perdre l'ànima", ha citat.

En l'àmbit econòmic, ha subscrit les paraules del president de la DO Rías Baixas, Isidro Serantes, que prèviament a l'acte va manifestar la "preocupació" del sector en relació amb la baixada de la taxa d'alcoholèmia al volant del mínim i la política aranzelària dels Estats Units. "Una llei raonable i uns aranzels raonables", ha referit Feijóo.

"TOTHOM SAP EL PRESSUPOST QUE PORTA"

La Festa do Albariño li ha servit per continuar amb les al·lusions velades a l'executiu a través de símils: "Gairebé tothom sap el pressupost que porta per a la festa i no prorroga el de l'exercici anterior", ha ironitzat i, després, ha afegit: "Si cal un referèndum, que sigui per decidir quin maridatge és el millor. I a partir de certes hores, ja tot és una qüestió de confiança".

Feijóo, que pensa que aquesta Espanya "alegre i oberta" és a la Festa do Albariño, ha esgrimit que Galícia "sap bé que les coses importants no es resolen en un dia": "En aquesta terra es va entendre aviat que la qualitat no s'improvisa, que el prestigi no es regala i que perquè un vi tingui valor cal donar-li temps, cuidar el cep i treballar cada etapa del procés amb paciència".

"Igual que al camp, també a la vida pública una cosa que mai falla: la feina ben feta, el sentit comú i la confiança que al final el bé torna", ha afegit el que va ser president de la Xunta de Galícia entre 2009 i 2022.

"PREN-TE UN ALBARIÑO I DESCANSA"

D'altra banda, ha aprofitat la seva intervenció per fer al·lusió al que considera "un petit assumpte" que es "va embolicar" a les xarxes socials. Aquesta setmana, durant una roda de premsa amb motiu de la fi del curs polític, va afirmar que "les vacances estan sobrevalorades", la qual cosa ha desencadenat nombroses crítiques.

"L'altre dia vaig dir que les vacances, per als que no les poden prendre, per a milions d'autònoms, per a milions d'aturats, per a milers de malalts o gent que estudia, estaven sobrevalorades; i es va embolicar un petit assumpte a les xarxes socials", ha explicat.

En aquest context, s'ha dirigit a "qui no sap distingir una broma" i ha dit: "Pren-te un albariño i descansa".

"AQUEST CÀRREC NOMÉS S'ABANDONA PER DEFUNCIÓ"

Feijóo també ha esmentat una altra de les frases que ha marcat el seu exercici com a líder de l'oposició i per la qual també ha estat criticat: "No soc president perquè no vull". Després de recordar aquesta afirmació, ha bromejat que sí que "tenia pensat dimitir d'un càrrec", el de gran mestre del Serenísimo Capítulo de la Festa do Albariño, que ha tornat a exercir després de no fer-ho el 2024 per motius de salut, segons ell mateix ha recordat.

"Aquest càrrec només s'abandona per defunció. No tinc gens d'interès a dimitir-ne", ha resolt. Així, ha assegurat que, "mentre continuï amb vida i amb veu", continuarà acudint a la Festa do Albariño a Cambados.