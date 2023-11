Feijóo convoca els seus portaveus i contacta amb els 'barons' per respondre a les "cessions" del PSOE

MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocat aquest divendres els seus portaveus parlamentaris al Congrés, el Senat i el Parlament Europeu per analitzar la "resposta institucional i política a les cessions" del PSOE als independentistes per a la investidura del socialista Pedro Sánchez. A més a més, està en contacte amb els 'barons' territorials per coordinar accions, segons han informat fonts del partit.

En concret, Feijóo ha convocat al seu despatx des de les 10.30 hores la secretària general i portaveu del Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra; el portaveu dels populars al Senat, Javier Arenas, i la portaveu a l'Eurocambra, Dolors Montserrat.

L'objectiu de la trobada és "analitzar la resposta institucional i política a les cessions que el PSOE va acordar dijous en nom d'Espanya amb els partits independentistes", segons fonts de la formació. El PP ja ha anunciat que farà servir totes les vies per oposar-se a la llei d'amnistia, que és "inconstitucional" i un "frau" als electors.

"VERGONYANTS NEGOCIACIONS"

Paral·lelament, Feijóo ha mantingut contactes en les últimes hores amb alguns presidents autonòmics per "compartir impressions sobre l'anunci dels socialistes de comprar els vots d'ERC amb 15.000 milions d'euros de tots els espanyols".

Al llarg d'aquest divendres, Feijóo continuarà parlant amb els representants del PP de cada comunitat autònoma per "coordinar les accions que siguin pertinents que garanteixin la igualtat entre ciutadans siguin del territori que siguin, i seguirà des de Génova el desenvolupament de les vergonyants negociacions que està ultimant el PSOE", han afegit les mateixes fonts.

Segons el PP, un cop a ERC "li ha entregat l'amnistia, el servei de Rodalies, 15.000 milions d'euros i la possibilitat de fer un referèndum a Catalunya", estan en espera de saber què concedirà a Junts i què ha pactat amb el PNB i amb Bildu.