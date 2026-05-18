Feijóo convoca el congrés del PP català el 27 de juny i el conclave de Noves Generacions l'11 de juliol

MADRID 18 maig (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avançat aquest dilluns que el congrés del PP català se celebrarà el pròxim 27 de juny i es preveu que sigui reelegit president Alejandro Fernández. A més, ha informat que el pròxim 11 de juliol tindrà lloc el conclave de Noves Generacions, en el qual es rellevarà la basca Beatriz Fanjul.
Feijóo n'ha informat en la Junta Directiva Nacional del PP --màxim òrgan del partit entre congressos-- que s'ha reunit per analitzar els resultats de les eleccions andaluses, en què Juanma Moreno ha obtingut una àmplia victòria (53 escons) però s'ha quedat a dos de la majoria.
El líder el PP vol posar en marxa la maquinària electoral amb la vista posada en les pròximes eleccions generals i aquí s'emmarca la convocatòria d'aquests dos congressos, el de Catalunya i el de Noves Generacions.
El mateix Feijóo ha dit davant la Junta Directiva Nacional que el canvi a Espanya és "més a prop" i s'ha compromès a liderar-lo per arribar al palau de La Moncloa. Segons ha recalcat, "la campanya per aconseguir el canvi a Espanya comença avui".
SENSE CONGRÉS DEL PP CATALÀ DES DEL 2022
La Junta Directiva Nacional del PP ha posat data així al conclave del PP català, un congrés pendent des de l'any 2022 i que s'ha anat endarrerint, atès que l'últim va tenir lloc fa més de set anys, el novembre del 2018.
Aleshores va ser elegit president Alejandro Fernández amb el 97,1 per cent dels vots i ara es preveu que ho torni a ser. En els últims mesos hi ha hagut certes desavinences amb la cúpula del PP però s'han reconduït, segons fonts populars.