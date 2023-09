Feijóo convida Aznar i Rajoy a l'acte del PP del dia 24 contra l'amnistia

Aquest acte "obert", que s'havia de celebrar a la plaça España, al final es farà a l'avinguda Felipe II per "aforament i accessibilitat"



MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha convidat els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy a l'acte del PP contra l'amnistia i per la igualtat dels espanyols que se celebrarà el pròxim 24 de setembre, en el qual fixarà les línies del discurs d'investidura que pronunciarà l'endemà passat al Congrés, segons han informat fonts del PP.

Tot i que el partit tenia la intenció de celebrar aquest acte "obert" i al "carrer" a la plaça España, al final es farà a l'avinguda Felipe II, a Madrid, a les 12.00 hores. El partit justifica el canvi d'ubicació per "qüestions d'aforament, disponibilitat i accessibilitat".

Com ja va fer en la Convenció Nacional del PP celebrada a València el febrer de l'any passat, Feijóo reunirà novament els dos expresidents del Govern central del partit, que s'havien distanciat els últims anys. Tots dos li van fer costat durant la campanya a diferents províncies.

DEFENSARÀ UNA ESPANYA DE CIUTADANS LLIURES I IGUALS

El PP, que ha recordat que Aznar i Rajoy van ser amb anterioritat designats per Sa Majestat el Rei per formar govern, acompanyaran en aquest acte Feijóo, qui ara "té aquesta responsabilitat".

Segons fonts populars, aquest acte servirà per "definir algunes de les prioritats que marcaran el discurs d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, per defensar la igualtat entre tots els espanyols, i per manifestar el rebuig del PP a qualsevol plantejament que passi per tractar d'una manera diferent els ciutadans d'un o altre territori".

En aquest sentit, el PP ha subratllat que "el risc que el PSOE accepti amnistiar els polítics que van desafiar l'Estat, esborrar les conseqüències jurídiques del procés i complimentar els qui van desafiar Espanya tindrà el rebuig exprés del candidat, que recordarà que la seva proposta serà diametralment diferent".

Durant la seva intervenció, Feijóo avançarà què faria ell amb el país si tingués la possibilitat de ser president, però també "el que no faria mai per presidir el Govern d'Espanya", han afegit les mateixes fonts.

En aquest discurs, que pronunciarà 48 hores abans de la seva investidura perquè "qualsevol ciutadà pugui escoltar en primera persona les prioritats de qui està a quatre vots de ser president, Feijóo defensarà "una Espanya de ciutadans iguals i rebutjarà els privilegis jurídics a cap polític per més que el seu vot sigui decisiu perquè el nostre país tingui un o altre president", han afegit les mateixes fonts.