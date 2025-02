Feijóo contraposa "l'agenda del canvi" del PP amb "l'agenda de l'escàndol" del Govern central

Afirma que no està disposat a quedar-se quiet davant del problema de l'habitatge en vista de les "promeses incomplertes" de Sánchez

ZARAGOZA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha contraposat l'agenda de propostes i de servei públic del PP amb la decadència "política, econòmica i social" que porta "l'agenda de l'escàndol" del Govern central.

Feijóo ha aprofitat la clausura del I Fòrum de Grans Ciutats, organitzat pel PP a Saragossa, per referir-se a les polèmiques polítiques de les últimes setmanes com les acusacions contra el Fiscal General de l'Estat o la dimissió del germà del president del Govern central del seu lloc a la Diputació de Badajoz.

"Aquesta agenda de l'escàndol és veritat que omple de contingut els informatius, però buida les butxaques dels espanyols. És entretinguda, jo no ho nego, però desvia la nació de les seves prioritats i els condueix als tribunals i a Waterloo. A Espanya, no la porta enlloc, només a la decadència política, econòmica i social", ha reiterat.

Així, el líder popular ha afirmat que la seva voluntat és posar "punt i final" a la política que no té com a primer objectiu donar solucions als problemes d'Espanya, i que troba en el govern de Pedro Sánchez el seu màxim "exponent i promotor".

"El nostre objectiu és combatre-la cada dia, cada setmana i cada mes, des de tots els àmbits, en cada oportunitat i davant cada repte que Espanya ha d'afrontar", ha reafirmat Feijóo, per afegir, a continuació, que Espanya necessita reformes perquè es canviïn dinàmiques que només porten a un empitjorament progressiu.

"Espanya necessita metes més altes que les d'un govern que només es planteja que tot continuï igual per seguir un temps més. Espanya necessita passos decidits cap endavant i en aquesta renovació necessària es nodreix de l'agenda de canvi del Partit Popular", ha defensat.

Per això, el president dels populars ha tornat a explicar que el seu partit està demostrant que davant els problemes es poden aportar solucions, que hi ha "una altra manera de fer les coses" i que hi ha una política "que serveix". "Demostrar que hi ha una alternativa ens converteix en el rival a batre per part d'aquells que volen més del mateix", ha reflectit.

COMPROMISOS EN VISTA DEL PROBLEMA DE L'HABITATGE

Un dels assumptes sobre els quals Feijóo ha tret pit han estat les mesures que recentment ha presentat el PP en matèria d'habitatge, en vista de la "abundància de promeses incomplertes per part del Govern" central que xoquen amb la realitat de l'escassetat de l'oferta.

En aquest sentit, ha expressat que no està disposat a quedar-se quiet mentre tantes famílies no tenen llar pròpia o viuen de lloguer en un pis compartit. Entre d'altres, ha defensat la recent llei del sòl que va registrar el PP al Senat o la llei contra els okupes que el Govern central està bloquejant al Congrés, segons ha denunciat.

Els alcaldes populars han signat en aquesta trobada diversos compromisos en matèria d'habitatge, que el líder de l'oposició ha posat en valor, per reforçar el compromís del PP en aquesta matèria.

La declaració advoca per la mobilització de les parcel·les de titularitat pública, una major autonomia per al desenvolupament de nous plantejaments urbanístics o impulsar un urbanisme més àgil, més flexible, més eficaç, que garanteixi seguretat jurídica i dinamisme. "Això és un compromís amb la gent que necessita habitatge", ha apuntat.

PLA CONTRA LA IMMIGRACIÓ IRREGULAR

Així mateix, Feijóo ha defensat que el PP compta amb un pla per lluitar contra la immigració irregular, avalada per catorze presidents autonòmics, i ha demanat al Govern central que deixi d'escapolir-se'n.

"Espanya pateix un fort descontrol migratori. Els immigrants irregulars que han entrat a Espanya per incompetència del Govern central els ha de gestionar el Govern central", ha expressat, per criticar a continuació les cessions a l'hora de repartir els immigrants entre CCAA "sense molestar els socis", en referència a les negociacions entre Junts i l'executiu central.