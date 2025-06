Feijóo contraposa aquesta setmana al seu congrés la unitat del PP amb el PSOE de Sánchez, "dessagnat per corrupció"

Farà una remodelació del seu equip, amb la incògnita de quin serà el paper de Gamarra i si ascendeix figures com Ester Muñoz

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, buscarà els dies 4, 5 i 6 de juliol exhibir una "foto d'unitat" envoltat de la plana major del seu partit al XXI Congrés Nacional que celebraran a Madrid i contraposar aquesta imatge a la del Comitè Federal del PSOE que aquest mateix cap de setmana presidirà el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, que "es dessagna per la corrupció", segons han indicat a Europa Press fonts populars.

Génova dona per descomptat que Feijóo, que estarà emparat per tots els barons territorials del PP i els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy, sortirà amb un lideratge reforçat d'aquest conclave, que servirà per projectar el PP com a "alternativa" a Pedro Sánchez.

"Al congrés del PP s'hi veurà alegria i cares somrients davant de les cares de circumstàncies i de funeral que aquest mateix cap de setmana hi haurà al Comitè Federal del PSOE", han indicat a Europa Press les mateixes fonts.

El mateix Feijóo ha presentat aquest congrés del PP, sota el lema 'Pren partit per Espanya', com la porta per "rescatar Espanya de Sánchez", el qual veuen com a "passat" mentre que el PP és "el futur". A parer seu, el PP ha d'estar "preparat davant d'una eventualitat electoral" donada la "podridura que impregna el govern i el PSOE".

Tres anys després del congrés de Sevilla, que va posar fi al lideratge de Pablo Casado després de la guerra interna amb la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, Feijóo considera que el PP ja és un partit "unit" i "sòlid" i ara l'objectiu és recuperar deu milions de vots per governar en solitari. "Farem un projecte transversal per tot Espanya i tornarem a reconstruir l'Espanya constitucional", va dir fa uns dies.

FEIJÓO FARÀ CANVIS EN EL SEU EQUIP

Feijóo enllesteix canvis en el seu nucli dur, una remodelació que porta amb un hermetisme absolut i que ha disparat les travesses dins del partit. Una de les incògnites principals és veure quin serà el paper de Cuca Gamarra, actual secretària general del PP.

Alguns càrrecs del Partit Popular consultats per Europa Press donen per fet que deixarà de ser la número dos i que Feijóo li adjudicarà altres responsabilitats, mentre que altres fonts creuen que optarà per mantenir-la en aquest lloc.

A les files del PP, algunes fonts creuen que Feijóo pot premiar Miguel Tellado, actual portaveu parlamentari al Congrés i persona de màxima confiança, amb la Secretaria General del PP o la volta a la Sotssecretaria d'Organització per tenir el partit "a punt" per a les generals.

A més, cada vegada més veus veuen com un valor en alça l'actual sotssecretària de Sanitat i Educació del PP, Ester Muñoz, la qual alguns situen com a nova portaveu del Grup Popular a la cambra baixa, en substitució de Tellado.

També ressonen amb força altres noms com el d'Alma Ezcurra, eurodiputada i coordinadora general de la fundació Reformismo 21.